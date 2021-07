Agatha de Kathryn Hahn reviendra bientôt au MCU, promet le patron de Marvel, Kevin Feige

Kevin Feige veut voir Kathryn Hahn revenir en tant qu’Agatha dans le MCU tout autant que le reste d’entre nous. Dans la série à succès WandaVision, qui a lancé la phase quatre du MCU avec ses débuts sur Disney + en janvier, Hahn a joué le méchant Agatha Harkness. Sa performance acclamée s’est imposée comme l’un des points les plus brillants de la série à succès, et Hahn a même été nominée pour le meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards.

Parce que son rôle dans WandaVision a été si bien accueilli que de nombreux fans de Marvel se demandent quand Hahn reviendra dans un autre projet MCU. Dans une récente interview avec Rotten Tomatoes, le directeur de Marvel, Kevin Feige, a évoqué la popularité de Hahn et de son personnage. Comme la version originale de bande dessinée d’Agatha n’était pas exactement la personnalité la plus connue de Marvel, Feige souligne à quel point c’est la performance de Hahn en particulier qui a rendu les fans accros à Agatha.

« L’une des grandes choses dans la construction du MCU est de voir le public répondre à des personnages auxquels ils ne s’attendaient pas ou qu’ils ne demandaient pas. Je ne dirais pas qu’il y avait un énorme contingent de personnes qui frappaient à la porte pour qu’Agatha Harkness apparaisse dans le MCU, mais c’est un personnage formidable interprété par une grande actrice. Et dès les premiers épisodes, les gens se demandent : « Où va-t-elle réapparaître ? Que va-t-elle faire d’autre ? » »

De toute évidence, les gens de Marvel sont bien conscients des talents de Hahn et du désir des fans de la revoir dans le MCU. Tout sauf en confirmant qu’elle reprendra le rôle dans un proche avenir, Feige annonce que son retour arrive bientôt et que le studio attend plus ou moins que l’emploi du temps de plus en plus chargé de Hahn s’ouvre à nouveau. Voici ce que Feige a dit lorsqu’on lui a demandé directement quand Hahn serait de retour en tant qu’Agatha dans le MCU.

« Un jour. Un jour bientôt. Vous verrez Kathryn Hahn dans couteaux dehors 2 ensuite, puis peut-être un assortiment d’autres choses. Mais au sein du MCU, cela ne peut pas arriver assez tôt. Disons-le ainsi. »

Comme Kevin Feige dit, Hahn est actuellement occupé à filmer la prochaine suite de Rian Johson couteaux dehors 2 pour Netflix. Mettant également en vedette Daniel Craig revenant au rôle de Benoit Blanc, la suite présente un nouveau casting avec Hahn à bord en tant que nouveau suspect de meurtre mystérieux. La suite met également en vedette Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Kate Hudson et Jessica Henwick. Il a également été révélé qu’Ethan Hawke faisait partie de la distribution après avoir été aperçu sur le plateau.

Pour plus de Catherine Hahn, vous pouvez voir sa performance acclamée en tant qu’Agatha Harkness dans WandaVision sur Disney+. Pour ce qui est de couteaux dehors 2, la suite n’a pas encore de date de sortie sur Netflix, mais le tournage devrait se terminer en août. Pendant ce temps, Hahn peut être entendu sur grand écran cet automne lorsque la suite animée Hôtel Transylvanie : Transformania sort le 1er octobre. Ce film la ramènera en tant que voix d’Ericka Van Helsing après ses débuts dans Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été. Cette nouvelle nous vient de Rotten Tomatoes.

Sujets : WandaVision