Agatha: Coven of Chaos va bientôt commencer le tournage aux studios Marvel

La prochaine série Marvel Studios, »Agatha : Coven du Chaos » commencera la production très bientôt. Selon de nouveaux rapports, le spin-off de »WandaVision » commenceront leurs enregistrements le 17 janvier.

»Coven of Chaos » aura Jacques Schaeffer dans le fauteuil du réalisateur, avec Gandja Monteiro et Rachel Goldberg, bien que l’on ne sache pas lequel des neuf épisodes de la série chaque réalisateur dirigera.

La nouvelle série Disney + sera de retour sur Catherine Hahn comme Agatha, qui est apparue pour la première fois comme le principal méchant de » WandaVision ». D’autres acteurs de la série participeront également, comme debra jo ruppEmma Caulfield Ford, David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman et Kate Forbes.

» Agatha: Coven of Chaos » suivra les événements à Westview, New Jersey, après que Wanda Maximoff enferme Agatha dans son personnage de sitcom » Agness » à la fin de » WandaVision ». Bien que peu de détails sur l’intrigue de la série soient connus, un retour possible du fils de Wanda, Billy Maximoff, a été signalé, maintenant dans une version adolescente.

Le personnage est d’une importance primordiale dans les bandes dessinées Marvel. Connu sous le nom de Billy Kaplan, c’est un individu qui s’intéresse vivement au nouveau groupe de sorcières, qui servira plus tard de membre pivot des Young Avengers, la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel présentant certains des membres dudit groupe tels que America Chavez. ., Elijah Bradley et Kate Bishop.

Les apparitions précédentes et l’introduction de Billy Maximoff pourraient être une indication claire que Marvel Studios travaille à l’intégration du groupe Young Avengers dans l’UCM, apportant une série ou un film de l’équipe de héros à l’avenir, mais pas pour le moment. n’y a pas de confirmation officielle.

L’actrice carré aubrey rejoindra » Coven of Chaos » avec un personnage non encore révélé, mais qui sera d’une importance vitale pour l’histoire d’Agatha. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait accepté de jouer dans la série Marvel, Plaza a admis que c’était pour travailler à nouveau avec Hahn.

» Nous avons partagé quelques moments d’écran sur ‘Parks and Recreation’ il y a 10 ans, mais je n’ai jamais vraiment travaillé avec elle. C’est l’une des actrices les plus incroyables qui travaillent aujourd’hui », a expliqué l’actrice.

» Agatha: Coven of Chaos » devrait sortir sur Disney + fin 2023.