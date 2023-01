Agatha: Coven of Chaos Rumeurs de changement de titre déclenchées par Set Photo

Une photo de plateau suggère un changement de titre d’Agatha: Coven of Chaos à « Agnes of Westview » pour la série dirigée par Kathryn Hahn.

Disney + est sur le point de sortir une nouvelle série après le très réussi WandaVision, et les fans attendent avec impatience le retour de Kathryn Hahn dans le rôle de la puissante sorcière Agatha Harkness. On pensait auparavant que la série s’intitulait Agatha : Coven du Chaos, cependant, une photo de plateau récente semble suggérer un éventuel changement de titre en « Agnès de Westview ». Le personnage d’Agatha a été introduit dans WandaVision en tant que voisine curieuse, Agnès, qui s’immisce dans la vie de Wanda. Cependant, il est révélé plus tard qu’Agatha a utilisé ce déguisement pour se rapprocher de Wanda et exploiter ses pouvoirs.





Bien que le plan d’Agatha ne se déroule pas comme prévu, Wanda se mêlant finalement de sa mémoire et la piégeant à Westview en tant qu’Agnès, les fans sont ravis de voir où la série reprend après cette fin de cliffhanger. Le nouveau titre potentiel, « Agnès de Westview », est parfaitement logique car il est directement lié à l’endroit où le spectacle commencera. Joe Locke, acteur dans Agatha : Coven du Chaosa posté la photo du plateau sur ses histoires Instagram, que l’on peut voir dans le tweet ci-dessous.

L’éventuel changement de titre de la série en Agnès de Westview laisse entendre qu’une partie importante du spectacle, sinon une grande, se déroulera dans la ville de Westview à partir de WandaVision. La série devrait approfondir le décor de Westview et donner aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de l’expérience d’Agatha. Les fans sont également curieux de voir comment Agatha retrouvera sa véritable identité et son pouvoir et si elle pourra se venger de Wanda pour ses actions. Il convient de mentionner qu’il n’y a pas eu de mention récente d’un nouveau titre pour la série, suite au dernier changement par rapport à l’original, Agatha : Maison Harkness.





Un aperçu de la prochaine série MCU Agatha: Coven of Chaos

Le créateur de WandaVisionJac Schaeffer, participera à Agatha : Coven du Chaos en tant qu’écrivain et producteur exécutif. Schaeffer devrait également réaliser au moins un épisode. Alors que Marvel Studios garde le secret sur les retombées d’Agatha, les fans spéculent sur le retour de Scarlet Witch au MCU. La fin de Doctor Strange dans le multivers de la folie a laissé le sort de Wanda incertain, mais étant donné le cours actuel de l’univers avec le multivers, un retour pour le personnage est probable.

La série est sur le point d’ouvrir en grand le coin magique de l’univers cinématographique Marvel, et les fans ont hâte de voir ce qui les attend. La série promet d’être un ajout passionnant au MCU, avec une distribution talentueuse et un scénario intrigant. Debra Jo Rupp, connue pour son rôle de Kitty Forman dans l’émission télévisée Ce spectacle des années 70a récemment rejoint le casting de Agatha : Coven du Chaos. Rupp a joué Sharon Davis, également connue sous le nom de Mme Hart, dans WandaVision. Avec Rupp, d’autres acteurs revenant de WandaVision incluent Kathryn Hahn en tant que personnage principal de la sorcière et Emma Caulfield Ford en tant que Dottie Jones. De plus, plusieurs nouveaux venus dans le MCU rejoignent le casting, tels que Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata et Patti LuPone.

Agatha : Coven du Chaos devrait faire ses débuts sur Disney + fin 2023 ou début 2024.