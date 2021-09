Agatha All Along Song remporte WandaVision un Emmy

Il paraît que WandaVision vision Agatha Harkness n’a pas encore fini de tisser ses sorts, car non seulement son air de signature Agatha tout le long a été un single à succès, mais est maintenant également primé après avoir remporté l’Emmy Award de la musique et des paroles exceptionnelles sous le nez des autres nominés Bo Burnham : Inside, The Boys, The Queen’s Gambit, Bande originale de nos vies, et La liste de lecture extraordinaire de Zoey. La victoire a ajouté au décompte de la série et à la popularité du personnage, interprété par Kathryn Hahn, qui est elle-même en lice pour un prix pour avoir joué Agatha dans le MCU’ première sortie télévisée lors de la cérémonie des Primetime Emmy Awards le week-end prochain.

La chanson d’Agatha Harkness a été écrite par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, le duo d’auteurs de chansons mari et femme qui, bien qu’il n’ait jamais remporté d’Emmy auparavant, n’est pas étranger à la création de morceaux mémorables et primés. Au cours des dernières années, ils ont remporté des Oscars pour les chansons de Gelé et coco, et ont à peu près gagné une place aux côtés des frères Sherman comme certains des plus grands auteurs-compositeurs de Disney. Avec Agatha tout le long, le duo a atteint de nouveaux sommets, après avoir vu la chanson atteindre le sommet du classement des bandes originales d’iTunes avant de remporter sa dernière distinction.

En acceptant le prix, Anderson-Lopez a déclaré que travailler sur la chanson WandaVision était « un rêve devenu réalité pour pouvoir écrire ». S’adressant à la presse dans les coulisses, Lopez a ajouté que la chanson elle-même avait été écrite avant le tournage de la série, mais que Kathryn Hahn avait réussi à amener la chanson « au niveau supérieur, puis à un autre niveau et un autre ». Le morceau a été interprété par Hahn avec Lopez rejoignant Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall et Gerald White aux chœurs.

S’exprimant dans une interview avec Nylon plus tôt dans l’année, Catherine Hahn a révélé qu’elle avait toujours su qu’Agatha obtiendrait sa propre chanson thème, mais elle n’avait aucune idée à quel point tout cela deviendrait viral.

« Non! Non », a déclaré Hahn dans l’interview. « Je savais que j’allais avoir une chanson thème, mais je ne savais pas en fait que j’allais la chanter jusqu’à ce que nous soyons à mi-chemin du tournage et ils se sont dit: » Oh, nous allons avoir besoin de toi pour chanter .’ Je me disais « Super », mais je n’avais aucune attente que ce soit la chose qui sortirait. Je me disais « Attends, quoi ? » C’était vraiment comme si [happening on] une planète différente – c’était comme un autre nous ou un autre moi, juste cette autre chose qui se passait. Quelqu’un m’a dit : ‘Tu as dépassé les Biebs !’ Et je me suis dit : ‘De quoi parles-tu ?’ Le tout était tellement très, très surréaliste. »

WandaVision a pris un bon départ avec trois victoires jusqu’à présent, les grandes récompenses restant à venir lors du point culminant de la semaine des Emmy Awards de cette année. On ne sait pas encore comment il se comportera dans les grandes catégories, mais il y a de fortes chances que d’autres distinctions soient décernées à Disney et Marvel lors de l’événement dimanche prochain. WandaVision est maintenant en streaming sur Disney + avec d’autres émissions Marvel, y compris l’actuelle Et qu’est-ce qui se passerait si…? série qui sort de nouveaux épisodes chaque mercredi.

