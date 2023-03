After The Last of Us : ce jeu vidéo populaire aurait aussi une adaptation

HBO Max

Les plans d’un autre jeu vidéo à l’écran après le succès de The Last of Us étaient connus. Regardez ce que c’est !

© HBOMaxAfter The Last of Us : ce jeu vidéo populaire connaîtrait également une adaptation.

La marque Le dernier d’entre nous Il a été reconnu comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, mais depuis cette année, il a également gagné en popularité grâce à sa série sur l’écran HBO et au service de streaming HBO Max. C’est le premier grand succès à la télévision en 2023 avec des records d’audience variés, c’est donc une formule qu’une autre histoire jouée sur consoles peut répéter.

À partir du 15 janvier, les téléspectateurs du réseau et de la plateforme ont profité d’un total de 9 épisodes qui ont suivi la vie de Joël, un passeur en pleine pandémie causée par un champignon appelé Cordyceps. Au milieu de l’histoire, l’homme incarné par Pedro Pascal doit faire sortir Ellie de la zone de quarantaine, une fille qui pourrait avoir le remède à la crise sanitaire mondiale.

+Le jeu vidéo qui aurait aussi une adaptation

Les adaptations ont toujours existé, mais il semble y avoir un saut dans l’esprit des sociétés de production pour amener les jeux vidéo de la dernière ère à l’écran. C’est pourquoi l’un des plus susceptibles de le faire est Fantôme de Tsushima et ce serait de la main du réalisateur du quatrième volet de la saga john mèche, Chad Stahelskiqui s’est prononcé en faveur du projet.

Le cinéaste assure qu’une adaptation personnelle du jeu vidéo pourrait être similaire à ce qui a été obtenu par Le dernier d’entre nousconnaissant aussi la peur des fans en cas d’échec. « Ghost a une histoire incroyable. C’est le film anti-samouraï des samouraïs. Il a un thème génial. Nous avons beaucoup de pression là-dessus et beaucoup d’intérêt parce que Last of Us pousse ça, ouais, la malédiction de la vidéo « Ça peut le faire. Il suffit de lui donner de l’amour et de l’attention. Et Ghost, de probablement tous les autres jeux vidéo (films) en développement, je pense que c’est celui qui va atterrir. »a déclaré Stahelski.

Fantôme de Tsushima se déroule en 1274 sur une île éponyme à Tsushima avec Jin Sakai comme protagoniste. Il est l’un des rares survivants de la première invasion mongole du Japon et devra maîtriser un nouveau style de combat, la voie du Fantôme, pour vaincre les forces mongoles et se battre pour la liberté de son peuple et de l’île. Cependant, en cours de route, il fait face à divers revers qu’il doit traverser.

