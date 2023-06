After Succession : la série business sur HBO MAX la PLUS REGARDÉE au monde

HBO Max

Après la fin de la série Jesse Armstrong, cette fiction de 2020 est montée sur la plateforme de streaming. C’est la production qui a dépassé Succession elle-même et The Last of Us.



© IMDbLa série commerciale qui a dépassé Succession.

Il est indéniable que Succession C’est le grand succès de l’année en termes de séries. Et c’est que depuis le début de sa quatrième saison en HBO Max, n’a recueilli que des critiques positives et des fans du monde entier. C’est ainsi comme un fiction commerciale a évolué sur la plateforme de streaming et s’est imposé parmi les productions les plus vues dans le monde aujourd’hui.

Selon le site spécialisé FlixPatrol, la série la plus vue sur HBO Max en ce moment est l’idole. Cependant, outre la diffusion hebdomadaire de la dernière création de Sam Levinson, un programme initialement sorti en 2020 s’est solidement implanté. Industriequi avec ses deux saisons, surpasse les fictions de renom.

Bien qu’il soit dans le catalogue HBO Max depuis des années, après le succès de Successionla série a été parmi les plus vues sur toute la planète, laissant derrière elle 18 Encore, Love & Death, Kızım, le fils gaucher, posséder Succession, Summer & Todd, Le dernier d’entre nous et Espion/Maître. C’est ainsi que la production britannique créée par Mickey Down et Konrad Kay s’est imposée comme l’une des offres les plus attractives sur le service d’abonnement.

+ De quoi parle Industry sur HBO Max ?

Industrie a deux saisons de huit épisodes chacune, qui maintiennent une durée approximative de 50 minutes par chapitre. Son synopsis officiel explique : «Un groupe de jeunes diplômés ambitieux navigue dans l’environnement tendu et compétitif d’une grande banque d’investissement londonienne.“.

C’est ainsi que les jeunes chercheront à rester avec l’un des rares et convoités postes permanents de la prestigieuse banque Pierpoint & Co, une dynamique qui rappelle à de nombreux téléspectateurs la série Jesse Armstrong. A cette occasion, le casting est composé des prestations de Marisa Abela, Priyanga Buford, Mark Dexter, Myha’la Herrold, David Jonsson, Harry Lawtey et Ben Lloyd-Hughesentre autres.

