After Marvel : Simu Liu a un nouveau film basé sur des événements réels

l’acteur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux Il s’est fait connaître dans le monde entier grâce au super-héros qu’il a incarné dans la saga. Désormais, il rejoindra Woody Harrelson dans un nouveau film.

© GettySim Liu.

Les événements réels sont devenus une grande source d’inspiration pour les scénaristes de Hollywood qui ont construit de belles histoires comme la liste de Schindler, Bonnie et Clyde Soit un cœur brave, pour ne citer que quelques cas. Maintenant, une nouvelle production de ce style approche et mettra en vedette l’une des nouvelles stars de la Univers cinématographique Marvel (MCU) dans votre diffusion.

Simu Liuqui est devenu célèbre grâce à son rôle principal dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui a été créée en 2021, sera le protagoniste de ce nouveau film intitulé Dernier souffle. La production sera dirigée par Alex Parkinsonun cinéaste avec une expérience principalement dans le monde du documentaire, quelque chose qui sera d’une aide totale pour mener à bien ce projet.

dernier souffle Il sera basé sur le documentaire homonyme qu’il a lui-même Parkinson dirigé à côté Richard deCosta en 2019, centrée sur un plongeur sous-marin qui a traversé l’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Chris Citronsun expert en plongée a décidé de naviguer dans les eaux de la mer du Nord, mais a été laissé à la merci de la nature après s’être échoué au fond de la mer avec seulement 5 minutes d’oxygène avec lequel il a dû survivre un minimum de 35 minutes pour attendre pour sa mort.

Le scénario de dernier souffle sera en charge de Mitchell LaFortuneun scénariste sans expérience préalable dans le monde du cinéma, et sera commercialisé en la fête de canne avec l’idée de trouver un financement et un distributeur. Les producteurs du film seront Paul Brooks, David Brooks, Stewart le Maréchal, Al Morrow, Anna Mohr-Pietsch et Jeremy Plager. En plus de Liule casting comprendra les figures de Woody Harrelson (tueurs nés) et Djimon Hounsouune autre vedette ayant de l’expérience dans le MCUoù était Korat.

L’autre film que Liu fera après Shang-Chi

Pour Simu Liu Ce sera le deuxième film après son ascension vers la gloire avec le MCUpuisqu’en plus de dernier souffle, dans votre dossier il y a un projet totalement attendu dans le monde du cinéma. L’artiste sera l’une des figures de Barbiele film centré sur La poupée populaire de Mattel qui jouera margot robbie et dirigera Greta Gerwig. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été donné sur ce que sera son rôle, dans un film connu pour avoir Ryan Gosling comme Ken.

