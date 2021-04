After Life Series 3 commence le tournage la semaine prochaine

Et fin février, il a révélé que tout va bien, cela devrait être sur nos écrans d’ici la fin de l’année.

S’exprimant dans une interview sur Lorraine, il a dit: « Tout se passe bien, nous tournons en avril et en mai, puis le montage prend quelques mois, puis il faut quelques mois pour le mettre en 160 langues », a-t-il déclaré.

« Alors, j’espère [it will air] d’ici la fin de l’année. »

« Je n’ai jamais fait une troisième série de quoi que ce soit », a-t-il ajouté. « Mais ça me semblait juste, et je suis tombé amoureux des personnages, et je pense que ça devrait être ça. »