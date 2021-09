After Life Saison 3 Date de sortie, distribution et bien plus d’informations

– Publicité –



La satire existentielle de Netflix de Ricky Gervais After LifeLife a peut-être récemment lancé une période 2D de six scènes. Quoi qu’il en soit, il y a maintenant des tonnerres sur une future troisième saison en cours.

Une fois l’assortiment restauré pour un 2d, ne poursuivez qu’une seule scène diffusée. La saison suivante étant félicitée lors de son envoi, Netflix a maintenant présenté une troisième période de l’émission.

De la date de sortie aux bandes-annonces, au casting et plus encore, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur une possible période de trois ans After LifeLife.

Date de sortie de la saison 3 d’After Life

En ce qui concerne le moment où elle apparaît, la première saison est arrivée en mars 2019, avec la diffusion de la saison 2 en avril 2020. De cette façon, si tout se passe bien, nous devrions la voir pendant la même période l’année suivante. En tout cas, ne nous en sauve pas.

Quoi qu’il en soit, en raison de la progression de la pandémie de Covid, Netflix a suspendu la création de chaque projet en cours, de sorte qu’un report peut également être normal.

Bande-annonce de la saison 3 d’After Life

Pas encore. Cependant, nous vous tiendrons au courant.

After Life saison 3 : Cast

Les plans n’ont pas encore été confirmés, mais nous considérons que l’arrangement ne pourrait pas avancer sans Ricky Gervais dans le rôle de Tony Johnson, sans se soucier de l’artiste essayiste qui incite la présentation à adopter des règles explicites.

Sans affirmation sur la saison trois, il y a peu à l’intérieur de la méthode de bonnes projections de sorties en tout cas. Quoi qu’il en soit, Gervais a déclaré que quelle que soit la capacité de nouvelles scènes à revenir, Lisa, la défunte épouse de Tony interprétée par des méthodes pour Kerry Godliman, resterait une personne impérative.

Bien sûr, il y a quelques visages différents que nous prévoyons de revoir de manière appropriée: Penelope Wilton, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Tony Way, Ashley Jensen, Tom Basden, Roisin Conaty, Joe Wilkinson et – bien sûr – le chien .

La saison 3 pourrait être la dernière période d’After Life sur Netflix.

Ricky Gervais a toujours terminé ses émissions après quelques saisons, et After Life peut être après un cours comparatif.

Ricky Gervais a indiqué que la saison 4 ne reviendrait pas.