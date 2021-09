After Life remporte le prix de la meilleure comédie aux National Television Awards

Après la vie a remporté le prix de la meilleure comédie aux National Television Awards de cette année, battant Dîner du vendredi soir, éducation sexuelle et Le vicaire de Dibley.

Le créateur de l’émission, Ricky Gervais, a déclaré en plaisantant sur scène: « Je vais faire court. C’est déjà interminable. Merci à Netflix pour tout leur soutien et leur absence totale d’interférence. Ils sont juste le meilleur diffuseur.

« L’équipe et les acteurs incroyables, et les gens à la maison qui ont voté pour cela. Merci beaucoup. Vous êtes la raison pour laquelle je fais cela. L’argent est… Vous êtes le deuxième… Je le fais pour l’argent et je remercie tu… »

Crédit : PA

De nombreux fans ont été ravis de la victoire, avec un tweet : « After Life ! Complètement mérité. Quel programme. #NTAs. »

Quelqu’un d’autre a dit: « After Life pour la meilleure comédie est TELLEMENT mérité #NTAs. »

Un troisième a ajouté: « Considérant que ce prix a été décerné pour la dernière fois aux garçons de Mme Brown … c’est bien de voir que le public a enfin raison. Félicitations à @rickygervais et #Afterlife. #NTAs. »

Pendant ce temps, la série policière extrêmement populaire de la BBC Ligne de conduite a remporté le NTA pour Returning Drama, sortant victorieux de La Couronne, Inoubliable et Appelez la sage-femme, et la mini-série émouvante de Russel T Davies C’est un peché ramassé le gong New Drama – avec Davies dédiant la victoire à «ceux que nous avons perdus, ceux qui ont vécu, ceux qui ont appris et ceux que nous avons aimés» pendant la crise du sida.

Le premier prix de la soirée, le Bruce Forsyth Entertainment Award, est allé à Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

Le co-animateur Ant McPartlin a déclaré: « Merci. C’était un vrai changement de le faire au Pays de Galles l’année dernière, mais c’était absolument génial. Nous avons adoré, nous avons adoré le faire là-bas et nous avons hâte de le refaire cette année . »

McPartlin et son collègue présentateur Declan Donnelly espèrent également remporter le prix du meilleur présentateur pour la 20e année consécutive, affrontant les favoris de la télévision en journée comme Alison Hammond, Bradley Walsh, Holly Willoughby et Piers Morgan.