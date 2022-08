After Ever Happy : sera-t-il diffusé en streaming ?

FILMS DE DIAMANT

Le film avec Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford est sorti en salles cette semaine. Apprenez à regarder le quatrième film de la saga Anna Todd.

© Diamond FilmsHero Fiennes Tiffin et Josephine Langford jouent dans After: Infinite Love.

Il reste encore beaucoup à voir de la saga malgré de. C’est que ce phénomène basé sur les romans de Anna Toddvient de sortir son quatrième film. Bien que cela semblait être la fin, la vérité est que ses protagonistes ont annoncé avoir terminé le tournage d’un cinquième épisode. Cela laisse la porte ouverte pour continuer l’histoire d’amour de retombées ou des préquelles, comme cela a été fait avec les livres. Mais en principe… Quand et comment pouvez-vous voir Après : Amour Infini diffusion?

Ce nouveau film avec Héros Fiennes Tiffin et Joséphine Langford reprend la collection de films qui a commencé comme une fanfiction One Direction, jusqu’à devenir l’une des productions les plus regardées par le public adolescent. A cette occasion, l’histoire de Tessa Young et Hardin Scott se poursuit mais acquiert une plus grande maturité. Ils ne vivent plus les conflits typiques des étudiants universitaires, mais ils devront se concentrer sur l’idée de penser ensemble à un avenir.

Comme pour le troisième long métrage tourné simultanément, la réalisation a été confiée à Château Landon. Et bien qu’il s’agisse d’une authentique histoire d’amour, en vérité le couple commence à se séparer. Hardin est situé à Londres, après le mariage controversé de sa mère au cours duquel il a découvert qui est son père biologique. Mais Tessa a pris ses distances : elle est retournée dans sa nouvelle maison à Seattle et va devoir décider si elle doit sauver sa relation ou s’il est temps de penser à elle.

« S’ils veulent que leur amour survive, ils devront d’abord travailler sur eux-mêmes. Mais est-ce que ce sera leur destin de rester ensemble ?», précise son synopsis. Avec tous ces détails, cela ressemble à un plan parfait pour en profiter sur grand écran. Mais, si vous envisagez d’attendre un peu pour en profiter dans le confort de votre maison, vous aurez également une chance. Et c’est que Après : Toujours heureux Il viendra en streaming après sa sortie en salles.

Tous les films de la saga sont passés par les salles, à l’exception du deuxième volet, depuis qu’il a eu son lancement en pleine quarantaine en raison du coronavirus. Dans ce cas, le film arrivait directement sur une plateforme. Il s’agit de Première vidéo, le service d’abonnement qui a les trois premières bandes dans son catalogue. En fait, au Royaume-Uni, la première était directement destinée au streaming. C’est pourquoi on peut s’assurer qu’en Amérique latine, on peut le voir plus tard sur le site, même sans date confirmée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂