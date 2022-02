After Ever Happy : bande-annonce et date de sortie du dernier film de la saga

Cinéma

Le quatrième volet de la saga Tessa et Hardin a déjà une date de sortie. Découvrez quand il sera disponible en salles !

© Diamant FilmsAfter Ever Happy : bande-annonce et date de sortie du dernier film de la saga.

Après toujours heureux Ce sera le film qui culminera l’une des sagas de films jeunesse les plus acclamées de ces dernières années et, en phase avec la semaine de la Saint-Valentin, les responsables ont donné à leurs millions de fans la date de sortie tant attendue, en plus de la bande-annonce qui avait déjà été ci-dessus. Voyez quand vous pourrez voir la dernière partie de la franchise !

Les fans ont été séduits par le couple fictif de Tessa et Hardincréé par Anna Todd dans la série de romans malgré de, composé de cinq volumes dont la publication a commencé en septembre 2013. L’auteur a réalisé un livre séparé destiné à son adaptation sur grand écran, auquel elle a également participé en tant que scénariste. Votre versement précédent, Après : Les âmes perduesarrive en 2021 et prend en parallèle le tournage de son ultime film.

De quoi s’agira-t-il ? Synopsis officiel : « La relation de Tessa Young et Hardin Scott a traversé de nombreuses épreuves qui, d’un autre côté, n’ont fait que renforcer leur union et leur amour. Lorsque la vérité sur leurs familles a été révélée, ils ont tous deux découvert qu’ils n’étaient pas si différent comme ils le pensaient. Tessa n’est plus cette fille douce et bonne qui est venue à l’université, et Hardin n’est plus le garçon cruel dont elle est tombée amoureuse. Elle est la seule personne capable de sympathiser, de comprendre et de calmer Hardin, mais le secret qu’il cache est si grand qu’il s’éloigne d’absolument tout. Même de son âme sœur ».

Château Landon dirigera à nouveau, étant la seule personne à répéter le travail après Jenny Gage et Roger Kumble. Joséphine Langford Oui Héros Fiennes Tiffin ils reviendront pour les rôles principaux et seront rejoints par Louise Lombard, Rob Estes, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Anton Kottas, Arielle Kebbel, Stephen Moyer et Mira Sorvino.

+Quand After Ever Happy est-il diffusé ?

Selon le communiqué officiel, Après toujours heureux aura sa première tant attendue le 7 septembre, bien que ce ne soit que pour les États-Unis et Porto Ricoil y a donc d’autres dates annoncées. Les 24, 25 et 26 août, il arrivera au Canada et dans une partie de l’Europe, tandis que le 8 septembre, il arrivera en Australie et en Nouvelle-Zélande.. On ne sait toujours pas quand il sera disponible en Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂