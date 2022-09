After Do Revenge : le spin-off de Stranger Things qui veut incarner Maya Hawke

NETFLIX

L’actrice qui donne vie à Robin Buckley triomphe avec une comédie sur Netflix. C’est le projet qu’il a en tête main dans la main avec les frères Duffer.

© GettyMaya Hawke prévoit ce spin-off de Stranger Things sur Netflix.

La course de maya faucon a pris une tournure inattendue depuis son arrivée choses étranges Quoi robin boucley. Si l’actrice et chanteuse a été reconnue dès sa naissance grâce à ses parents, Ethan Hawke et Uma Thurman, son arrivée à Netflix fait d’elle une véritable star internationale. En ce sens, le N rouge l’a choisie comme protagoniste de Vengeance, le dernier film de filles sorti sur la plateforme de streaming. Cependant, Maya pourrait avoir un autre projet en tête.

Son travail sur la série créée par les frères Duffer a sans aucun doute captivé le jeune public de Netflix. Depuis qu’elle a rejoint l’histoire d’Eleven et ses amis dans Hawkins dans la troisième saison, les fans de cette fiction attendent déjà de la voir dans de nouveaux projets. Netflix a écouté ses utilisateurs et pris en compte la demande de Revanche maintenantle deuxième film de Jennifer Kaytin Robinson qui se définit comme «une comédie noire aux accents hitchcockiens”.

de quoi s’agit-il exactement Vengeance? Camila Méndez vous met dans la peau de Drea, une adolescente dont la vie est bouleversée lorsque quelqu’un divulgue une sex tape. Apparemment, le coupable serait son petit ami Max, joué par austin abram. De cette façon, Maya Hawke semble donner vie à Eleanor, une nouvelle étudiante marginalisée qui découvre qu’elle étudiera dans le même institut que Carissa – personnifiée par ava capri– la fille qui l’a embêtée quand elle avait 13 ans.

« Après une altercation clandestine dans un camp de tennis, Drea et Eleanor forgent une amitié secrète pour se venger des intimidateurs de l’autre.», anticipe le synopsis officiel du film qui complète son casting avec Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe et Sophie Turner. Bien que Maya Hawke brille dans son rôle, la vérité est que l’actrice a très bien pensé à ce que pourrait être son prochain projet et cela a à voir précisément avec choses étranges.

+ Le spin-off de Stranger Things qui pourrait mettre en vedette Maya Hawke

En dialogue avec le magazine Rolling Stone, Maya Hawke a évoqué le phénomène de choses étranges sur Netflix. L’actrice de 24 ans a affirmé : «Normalement, je ne défendrais pas l’idée d’un spin-off, mais si je devais le faire avec Joe KeeryJe ferais tout”. De cette façon, elle était plus que ouverte à une série dérivée sur Robin Buckley et Steve Harington. « Joe est tellement drôle et merveilleux et intelligent. C’est un excellent collègue avec qui travailler et ferait n’importe quoi avec lui.”.

