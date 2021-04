AFI partage deux nouvelles chansons, dont une co-écrite par Billy Corgan

AFI a partagé quelques nouvelles chansons, dont une co-écrite par le chanteur de Écraser des citrouilles, Billy Corgan.

Les chansons intitulées, 'Magasin de friandises' Oui «Loin trop près» Ils font partie du nouvel album du groupe, 'Bodys', qui sortira le 11 juin via Rise Records.







Parlant de la nouvelle collaboration avec Corgan, le guitariste de l’AFI, Puget de jade Il a dit: «Billy et moi avons une grande connexion créative lorsque nous écrivons ensemble. C’était inspirant de travailler avec un compositeur aussi talentueux et légendaire et ‘Dulcería’ en est un témoignage. «

De plus, la chanson «Dulcería» était accompagnée d'un clip vidéo dans le plus pur style de l'œuvre précédente de l'AFI.







Le nouvel album, ‘Bodies’ marquera le retour du groupe originaire de Californie depuis la sortie de son EP intitulé, ‘L’homme disparu’ en 2018.