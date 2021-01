Affrontement de caméra épique entre Nokia 2010 et iPhone 12 Pro Max

C’est l’appareil photo d’un smartphone 2010 contre celui du tout-puissant iPhone 12 Pro Max

Nous n’allons pas mentir. L’une des principales utilisations que nous donnons à notre appareil mobile est de ne pas passer un appel téléphonique mais pour prendre des photos et c’est que les smartphones sont devenus aujourd’hui les grandes alternatives aux appareils photo compacts conventionnels.

La vérité est que pour prendre des photos exceptionnelles, il faut miser sur des terminaux haut de gamme, l’une des meilleures options étant l’iPhone 12 Pro Max de la société Cupertino. Maintenant bien, Et si nous opposions le puissant terminal Apple à un téléphone 2010? Qui gagnerait?

L’iPhone 12 Pro Max affronte un duel épique contre un Nokia 2010

Vous souvenez-vous des appareils Nokia d’il y a des années? Nokia a toujours été l’une des sociétés de téléphonie mobile les plus importantes au monde et bien que malheureusement, ils aient décidé d’opter pour d’autres systèmes d’exploitation et non Android, leurs smartphones étaient une référence, surtout dans sa section photographique.

Il y a quelques mois, nous avons vu comment la section photographique d’un Nokia 2013 résistait au tout-puissant Samsung Galaxy Note10 +, l’un des meilleurs smartphones de 2020. Aujourd’hui, nous montons la barre et mettons le Nokia N8 et l’iPhone 12 Pro Max face à face. Qui gagnera?

Comme toujours, est la chaîne YouTube WillitbeatNokia? celui qui fait la comparaison complète. Rappelons que le Nokia N8, comme l’iPhone 12 Pro, dispose d’un capteur principal de 12 MP et que dans le même temps il y a une différence de 10 ans entre les deux appareils.

Eh bien, en effet, l’appareil photo Nokia N8 semble continuer à mesurer si longtemps après surtout dans des situations lumineuses même si évidemment l’iPhone gagne par un glissement de terrain en termes de traitement.

Le point ici est de saluer le bon travail que Nokia a fait avec ses appareils et que les smartphones d’il y a 10 ans continuer à prendre de bonnes photos est une étape importante. Malheureusement, le bon travail de Nokia n’a pas été récompensé et c’est qu’à ce jour la marque finlandaise n’a pas pu prendre pied sur le marché des smartphones où l’on signe

