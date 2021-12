Afficher ma position : trouver ma position avec Google Maps

Si vous souhaitez afficher votre position à vous-même ou à d’autres sur votre smartphone, vous disposez de plusieurs options. Nous vous dirons ce que Google Maps and Co. peut faire et comment vous partagez votre position.

Les smartphones modernes ne sont pas seulement des téléphones portables, des appareils photo numériques et des ordinateurs de poche, mais aussi des appareils de navigation mobiles. Avec votre smartphone, vous pouvez déterminer votre position à tout moment et même la partager avec d’autres personnes. Dans cet article, nous vous dirons quelles options sont disponibles pour cela.

Activer la détection de position

Les informations de localisation doivent être activées pour que la localisation puisse être enregistrée :

Android: Sur Android, cela se fait à l’aide du bouton unique dans les paramètres rapides, que vous pouvez dérouler en glissant deux fois depuis le haut de l’écran. Avec certains smartphones, cependant, les services doivent également être activés sous « Paramètres> Localisation ».





Voilà à quel point il est facile d’activer les services de localisation sur Google (à gauche) et Samsung (à droite).



Image : © Google / Samsung / Capture d’écran : ACTIVER 2021



iPhone : Sur un iPhone, basculez dans le menu « Paramètres > Protection des données > Services de localisation » pour activer ou désactiver les services de localisation.





Vous pouvez activer les services de localisation de l’iPhone dans les paramètres.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Déterminez votre emplacement avec Google Maps

Google Maps est probablement l’application la plus utilisée pour les cartes et la navigation et aussi celle avec la plus grande gamme de fonctions. De plus, Maps est disponible sur tous les appareils et systèmes.

Dès que vous ouvrez Google Maps, la carte devrait idéalement déjà être centrée sur votre emplacement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez immédiatement le centrer sur le symbole d’emplacement en appuyant une fois.





Google Maps montre généralement l’emplacement très précisément.



Image : © Capture d’écran Google / ACTIVER 2017



Le point bleu indique votre position. En règle générale, plus le point est petit, plus l’emplacement est précis. Si Google Maps ne peut pas déterminer l’emplacement exact, seul un cercle bleu clair sera affiché sur la carte avec votre emplacement quelque part.

Si par contre le point est affiché en gris, la localisation ne peut pas être déterminée pour le moment car la détection GPS est perturbée. Cela est rarement dû au smartphone ou à Google Maps, mais surtout parce que quelque chose dans la région interfère avec le GPS.

Partager l’emplacement avec Google Maps

Si vous voulez dire aux autres où vous êtes en ce moment, vous pouvez le faire avec Google Maps.

Appuyez simplement sur le point bleu qui marque votre position. Sélectionnez ensuite « Partager ma position ». Vous avez maintenant la possibilité de partager les informations de localisation avec des personnes individuelles de votre liste de contacts ou de partager les informations de localisation via une application.





Vous pouvez partager votre position avec d’autres à tout moment via Google Maps.



Image : © Capture d’écran Google / ACTIVER 2017



Découvrez les coordonnées de l’emplacement

Alternativement, vous pouvez demander à Google Maps de vous montrer les coordonnées géographiques exactes où vous vous trouvez actuellement et de partager ces données avec une autre personne.

Pour ce faire, appuyez sur le cercle bleu qui marque votre position et maintenez-le enfoncé brièvement. Après un court instant, les coordonnées géographiques devraient être affichées dans le champ de recherche supérieur.

Vous pouvez ensuite copier les coordonnées et les partager avec quelqu’un par e-mail ou par chat texte. D’autres personnes peuvent saisir les données dans la recherche Google Maps et verront alors votre position.





Un emplacement peut être déterminé très précisément avec des coordonnées géographiques.



Image : © Google / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Les données peuvent ensuite également être saisies sur le site Web gpskoordinaten.de, par exemple, afin de déterminer l’emplacement exact et, le cas échéant, l’adresse associée et afficher à la fois sur Google Maps.





À l’aide des coordonnées, l’emplacement exact d’une personne peut alors être affiché sur la carte.



Image : © Capture d’écran gpskoordinaten.de/45secondes.fr 2017



