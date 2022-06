Affiche et date de sortie de I Am Groot de Disney+

in

Disney+

Groot aura une entrée bien méritée dans la série Marvel Cinematic Universe, élargissant l’histoire de ce sympathique Gardien de la Galaxie.

©IMDBgroot

groot Il est rapidement passé d’un jeune arbre à un adolescent conscient de ses propres problèmes, principalement un jeu vidéo, cependant, les aventures de la petite version de ce personnage mignon viendront à Disney+ sous la forme d’une série qui ajoute un nouveau titre à ceux que le Univers cinématographique Marvel présenté sur la plateforme de La Casa del Ratón.

Dans ce cas, la machinerie publicitaire de l’entreprise dirigée par Kévin Feig commencé à travailler à partir de ce projet qui se développe depuis un certain temps et maintenant nous avons la possibilité de profiter d’une affiche qui montre le petit Groot s’amusant en prenant un cocktail (nous espérons qu’il n’a pas d’alcool) et en écoutant de la musique sur un appareil c’est classique pour gardiens de la Galaxie: un baladeur !

Groot revient à l’action

Ils en ont également profité pour nous donner la date exacte du prochain spectacle de Disney+ Il arrivera sur le petit écran et ce ne sera pas long. Je suis Groot Il sortira le 10 août. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de l’émission télévisée, mais sur l’affiche, nous pouvons voir que notre progéniture préférée est accompagnée d’étranges extraterrestres à quatre yeux qui ressemblent à des versions alternatives des extraterrestres. Sbires.

Je suis Groot ce sera le début de 10 mois au cours desquels le gardiens de la Galaxie ils deviendront le centre de la scène pour le Univers cinématographique Marvel avec le spectacle en août et un spécial vacances pour la saison des fêtes suivi du troisième volet de la franchise le 5 mai 2023. Star-Lord et son équipe feront avancer l’histoire du MCU de manière inattendue.

James Gunn averti qu’on peut s’attendre à un ton très différent dans le film qui clôt sa trilogie des gardiens de la Galaxie anticipant même la possibilité d’un décès dans l’équipe d’anti-héros la plus célèbre du MCU. sûrement la série Je suis Groot Il servira de contrepoids, avec une intrigue qui suit ce joli petit arbre, on ne s’imagine pas être triste avec un personnage de ces caractéristiques.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille Sur la plateforme? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂