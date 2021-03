Affiche du film Resident Evil et date de sortie

La date de sortie du film Resident Evil est confirmée. Et non, il n’y aura plus de retards.

Il semble que le cinéma se plante avant COVID et ne veut pas permettre de nouveaux retards. Si nous avons récemment appris le projet de Mavel de sortir ses films sans plus attendre, c’est maintenant celui du CAPCOM qui est jeté dans l’abîme. Pour aujourd’hui le Date de sortie du film Resident Evil, le nouveau redémarrage cinématographique de la franchise.

Cette fois, la nouvelle arrive au Spider-man, mais en version RE. En d’autres termes, c’est l’un des acteurs, et non le réalisateur ou la société, qui l’a publié. Pour être plus précis, il a été Tour du Tchad, ou ce qui est pareil, Richard Aiken dans le film.

Ce qui est intéressant à propos de cette révélation, c’est que la date de sortie est confirmée. C’est toujours le 3 septembre de cette année et dans les salles. Et la deuxième chose est qu’il existe de nombreux noms d’arrière-plan des personnages qui y apparaîtront.

Évidemment, nous avons Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield ou Leon Kennedy, mais Ada Wong et Albert Wesker et le précité Richard Aiken apparaissent également. Ce qui suscite la curiosité, c’est que Barry Burton a disparu. Et voyez qu’il y en a d’autres qui ne piquent ni ne coupent. Mais bon, ils doivent avoir prévu quelque chose.

Théoriquement, ce reboor de Resident Evil sera accompagné d’une intrigue plus «cohérente» avec le scénario des jeux. Non pas que ce soit la panacée pour tous les maux de la saga cinématographique précédente. Mais il semble qu’au moins nous n’aurons pas le pot run que nous y avons vu.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, et si COVID le permet vraiment, nous aurons la première de Resident Evil dans les salles le 3 septembre prochain.