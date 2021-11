Affaires terminées ? Tom Holland confirme si Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans Spider-Man: No Way Home

Nous approchons doucement du 17 décembre, le jour où il arrivera enfin Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans les cinémas du monde, et l’incertitude occupe le devant de la scène les semaines précédentes. Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils connaissent tous les commentaires et rumeurs autour du film, alors Tom Holland fait référence à nouveau à ce qui se dit sur Internet.

Au cours des dernières heures, les réseaux sociaux se sont effondrés à la suite de une nouvelle fuite, qui montre Tobey Maguire et Andrew Garfield avec le jeune acteur, chacun caractérisé dans son costume de rampant. Ce n’est pas la première fois qu’un enregistrement du film est révélé, mais la réalité est que depuis le MCU Ils n’ont pas spécifiquement abordé cette affaire, puisque nous sommes confrontés au plus grand « secret » de la franchise.

+ Tom Holland confirme s’il y aura Spider-Verse

L’interprète de Peter Parker est également reconnu pour avoir diffusé quelques spoilers, la société le suit donc de très près au niveau de ses déclarations. Ce mardi une interview exclusive avec Film total, où a parlé de son expérience sur le plateau et des ajouts possibles de Maguire et Garfield dans le cadre de l’histoire.

Dans la conversation, il a assuré : « Les gens ne me croient pas quand je dis qu’ils ne reviendront pas. Mais les gens devront me croire à un moment donné. ». De cette manière confirme qu’il n’y aura pas de Spider-Verse, mais ses propos suivants créent de la confusion : « La première fois que vous voyez Doc et le reste des personnages de retour, c’est très excitant, et c’est un grand moment dans l’histoire du cinéma. C’est trois générations qui se réunissent. ».

Ce n’est pas la première fois qu’il contredit ses propos, puisque en février de cette année, il a affirmé que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne reviendraient pas, mais a également qualifié la production de « film de super-héros le plus ambitieux de tous les temps ».. Il sera temps d’attendre 17 décembre lorsqu’il est projeté sur grand écran Spider-Man : Pas de chemin à la maison et tous les secrets sont révélés.

