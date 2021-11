Affaire Rust : le premier procès contre Alec Baldwin pour l’accident est arrivé

Il fallait s’attendre à ce que les premiers procès commencent à arriver après ce qui s’est passé sur le tournage de Rouiller. Le 21 octobre, lors du tournage du film au Bonanza Creek Ranch, Alec Baldwin a tiré un coup de feu avec ce qui était censé être un pistolet à hélice déchargé, mais le projectile qui était stocké dans la chambre a touché le directeur de la photographie, Hutchins Halyna, et dans le directeur Joël Souza. Malheureusement, Hutchins il a perdu la vie après la fusillade.

Les enquêtes policières continuent leur cours, et ce jour est arrivé ce qui devait arriver : la première demande officielle. Les défendeurs étaient les producteurs (y compris Alec Baldwin), l’armurier Roseau Hannah Gutierrez et le directeur adjoint Salles David, entre autres. La personne chargée de comparaître en cour était l’électricien Serge Svetnoy, qui a déposé une plainte pour « négligence ».

Mot « négligence » figuraient dans plusieurs paragraphes du document de 25 pages présenté par Svetnoy et informé par Date limite. « L’incident a été causé par des actes de négligence et par omission des accusés », dit la déclaration. En termes simples, il n’y avait aucune raison pour qu’il y ait une balle réelle dans le revolver Colt .45 près de l’ensemble de Rouiller, et la présence de la balle dans le revolver signifiait une menace mortelle pour tous ceux qui se trouvaient à proximité « il expliqua.

L’électricien a énuméré dans sa présentation une série de défauts sur le plateau de Rouiller qui a causé la mort de Hutchins Halyna. Mentionné des défauts dans « Normes pour la garde et le contrôle des armes à feu », ainsi que de souligner l’erreur d’autoriser de vraies balles sur le plateau. Il s’est également interrogé sur la manière dont l’arme était inspectée et sur l’idée d’embaucher un armurier incompétent. Le document a été déposé à la Cour supérieure de Los Angeles.

La décision du Rock après l’accident

Plusieurs membres de l’industrie se sont fait l’écho de ce qui s’est passé en Rouiller, en tant que showrunner de Les garçons, Eric Kripke, qui ont dit qu’ils n’utiliseraient plus d’armes réelles dans leurs sets. L’un de ceux qui ont pris une décision similaire a été Dwayne Johnson, propriétaire de la société de production Sept dollars avec quels films comme le suivant ont été faits Avis rouge, qui ce vendredi sera présenté en première dans Netflix.

Le Rocher Il a promis de ne plus utiliser d’armes à feu dans ses enregistrements. « Nous n’allons pas nous soucier des dollars. Nous ne nous soucierons pas du coût « a noté l’acteur et producteur. « J’aime le cinéma. Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans l’entreprise et nous les prenons très au sérieux. Ce sont des ensembles sûrs et nous en sommes fiers. Mais des accidents arrivent « , a-t-il souligné, puis a ajouté : « La chose la plus sage et la plus intelligente est de s’arrêter une seconde et de réexaminer comment nous allons avancer et travailler ensemble ».

