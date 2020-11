Affaire Chrishell Stause Gleb Savchenko: Détails sur leur romance présumée

Danser avec les étoiles pro Gleb Savchenko et son partenaire de danse, Vendre Sunset’s Chrishell Stause, ont fait l’objet de rumeurs d’amour depuis que Savchenko a annoncé que lui et sa femme de 14 ans s’étaient récemment séparés.

Savchenko, qui est marié à Elena Samodanova depuis 2006, a annoncé la séparation du couple plus tôt en novembre.

Samodanova a annoncé la nouvelle séparément. « L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Alors, est-ce que Chrishell Stause est la femme dont parle Elena Samodanova quand il s’agit de «l’infidélité continue» de Gleb? Examinons.

L’affaire Chrishell Stause Gleb Savchenko: que savoir sur les rumeurs.

Commençons par le début, d’accord?

Les rumeurs de l’affaire ont commencé à tourbillonner après que Stause et Savchenko aient été éliminés de DWTS.

Il se trouve que quelques jours après l’élimination du duo de la compétition, des rumeurs d’une liaison ont commencé à frapper les tabloïds.

« Je suis tellement attristée par la nouvelle de la séparation de Gleb et Elena. Il est regrettable que cela ait provoqué des rumeurs sur ma vie personnelle », a-t-elle écrit sur ses histoires Instagram à l’époque.

« Comme vous pouvez l’imaginer, les innombrables heures d’entraînement et de répétitions de danse ont créé une solide amitié solidaire, mais rien de plus », a-t-elle ajouté.

Plus tôt en octobre, Stause a révélé que Savchenko lui avait offert des fleurs après leur «premier combat», ce qui a également déclenché la rumeur de l’affaire.

« OK, divulgation complète, @glebsavchenkoofficial et moi avons eu notre premier combat-ha! » elle a sous-titré une photo Instagram. «Si les excuses ressemblent à CELA, je suppose que ce n’est pas si mal !!

« Ils sortent ensemble? » un fan a posé la question, ajoutant: « Si oui, je suis tout à fait d’accord. »

Un autre a simplement dit: «On dirait que l’amour est dans l’air! Cette chimie semble se transformer en des danses incroyables!

La femme de Savchenko, Elana Samodanova, a haussé les sourcils avec sa déclaration sur la scission.

«Après 14 ans de mariage et de multiples affaires, j’ai décidé que trop c’était trop. Gleb et moi avons créé une famille et plusieurs entreprises ensemble. Mais apparemment, ce n’était tout simplement pas suffisant pour que notre mariage reste solide», a-t-elle déclaré dans une déclaration.

« L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille », a-t-elle poursuivi.

« Aucune femme ne devrait jamais rester à côté et regarder pendant qu’une autre femme offre des cadeaux coûteux à son mari, l’attire aux dîners et le séduit à chaque instant », a-t-elle ajouté.

« La nuit dernière a été la goutte d’eau, et je ne peux plus tourner la tête dans l’autre sens. Ma confiance en Gleb est irrévocablement brisée et il est temps que je m’en éloigne et que je commence à guérir pour que je puisse être la meilleure version de moi-même pour mon filles. »

Gleb Savchenko a publié sa propre déclaration au sujet de leur séparation.

Savchenko a nié les rumeurs, publiant le 7 novembre une déclaration dans laquelle il a déclaré:

«Même si je continuerai de respecter la vie privée de ma famille, je ne resterai pas à l’écart et ne permettrai pas que de fausses accusations et des rumeurs sur Internet ne soient pas traitées. Ma relation avec Chrishell était et reste strictement platonique. Notre amitié pendant notre saison sur DWTS n’était pas la raison de notre scission. Elena et moi avons des problèmes de longue date dans notre mariage. Cela a été une situation permanente entre Elena et moi, associée à un mauvais timing. «

Mais les fans ne l’achètent pas.

Certains fans ne croient pas que le moment choisi pour la séparation de Gleb et Elena est une coïncidence.

« Je ne regarde pas #DWTS, mais je suis Chrishell bc de #SellingSunset et je pensais totalement qu’elle et Gleb se connectaient en fonction de ce que j’ai vu sur les histoires d’IG, » un fan a écrit.

« Je ne me souviens de rien en particulier, mais ils étaient très proches et sensibles les uns avec les autres », a ajouté le même fan. «Ils avaient de la chimie. Je me souviens avoir pensé que c’était génial que Chrishell ait trouvé quelqu’un de nouveau (sans savoir que Gleb était marié).

Cependant, d’autres fans n’ont pas tardé à défendre Chrishell après que les rumeurs aient commencé à faire leur tour.

«C’est dégoûtant de voir comment Chrishell a traversé tant de merdes cette année et vous répandez des rumeurs sur la destruction de Gleb et le mariage d’Elena, honte honnêtement à vous si vous l’accusez d’être responsable de l’échec du mariage de Gleb,» un fan a écrit.

Avec qui Chrishell Stause était-il marié?

Chrishell Stause était marié avec C’est nous l’acteur Justin Hartley pendant près de deux ans; Cependant, elle affirme que Hartley lui a dit que leur relation était terminée et qu’il voulait divorcer par SMS.

«Euh, je l’ai découvert parce qu’il a envoyé un texto[ed] moi que nous avons déposé », dit-elle. «Quarante-cinq minutes plus tard, le monde le savait.»

Quand Gleb Savchenko et Elena Samodanova se sont-ils mariés?

Gleb Savchenko et Elena Samodanova se sont mariés en 2006. Ils partagent deux enfants, Olivia et Zlata.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.