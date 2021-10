Affaire Alec Baldwin : Le Gun Director du plateau de Rust a parlé

in

Jeudi, Hollywood a été choqué par une tragédie sur le tournage de Rust. L’acteur Alec Baldwin a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins en répétant une scène pour son film. Sans l’imaginer, l’interprète a tiré avec un pistolet à hélice chargé et le directeur de la photographie en a été la victime mortelle tandis que Joël Souza, le réalisateur du long métrage, a été blessé.

Cela fait une semaine depuis l’accident, mais il fait toujours l’objet d’une enquête. Alec Baldwin Il a assuré, dans le communiqué qu’il a publié au lendemain du drame, qu’il est au service complet de la justice. Mais désormais, celle qui lui a donné les premiers mots par l’intermédiaire de ses avocats est la chef d’armes du plateau, Hannah Gutiérrez – Reed.

Il y a quelques jours à peine, une vieille interview de Reed a été diffusée dans laquelle on l’a entendue dire qu’elle ne se sentait pas prête pour le travail. « J’étais sur le point de ne pas prendre le poste parce que je n’étais pas sûr d’être prêt, mais en le faisant, tout s’est très bien passé”Avait été les mots de la femme. Et, à cause de cela, beaucoup de spéculations autour de son efficacité ont commencé à émerger.

À tel point que maintenant Reed a entrepris, par l’intermédiaire de ses avocats, de publier une déclaration. « Tout d’abord, Hannah aimerait offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Halyna. Elle était une femme inspirante dans les films qu’Hannah admirait», a-t-il commencé à expliquer. Puis il ajouta : «Hannah est dévastée et complètement hors d’elle par les événements qui se sont produits”.

De plus, les avocats de Gutiérrez-Reed ont assuré que «Hannah n’a aucune idée d’où venaient les balles réelles car elle n’a jamais vu personne tirer à balles réelles avec ces armes et ne le permettrait pas non plus.”. À son tour, le directeur des armes a également allégué que «l’ensemble est devenu dangereux en raison de divers facteurs, notamment le manque de réunions de sécurité”.

Pour sa part, Alec Baldwin Il n’en a pas reparlé, bien que l’acteur ait déjà été aperçu avec le mari et le fils d’Halyna le jour de la veillée. D’après ce qu’il a dit dans sa déclaration, il était en contact avec eux à tout moment pour les accompagner durant ce duel tragique et inattendu.

