Affaire Alec Baldwin : De nouveaux détails d’enquête choquants révèlent

Jeudi dernier, il a été annoncé que Alec Baldwin accidentellement tiré un revolver en répétant une scène devant l’objectif de la caméra sur le tournage de Rouille et assassiné Halyna Hutchins, un directeur de la photographie, et a blessé le réalisateur du film Joel Souza. Le point ici est que l’arme était censée être un accessoire, donc une enquête a été ouverte pour découvrir comment l’arme s’est retrouvée sur le plateau.

Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux se sont fait l’écho de la malheureuse nouvelle et diverses célébrités hollywoodiennes ont exprimé leur solidarité avec la famille de la femme décédée. De plus, cette affaire a suscité un grand appel à de plus grandes mesures de sécurité lors du tournage et a inspiré une pétition sur change.org pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles lors du tournage. Pour l’instant, toute la production était suspendue.

+ Nouveaux détails de l’affaire Alec Baldwin

Au cours des dernières heures, une information est apparue qui montre clairement qu’il y a eu négligence de la part des responsables du film. Comme signalé Date limite, le premier assistant réalisateur, David Halls, avait déjà travaillé sur un autre film dans lequel un vrai coup de feu a été tiré accidentellement. C’était sur le tournage de Chemin de la liberté, où la décision rapide a été prise de le licencier et de le retirer de l’ensemble des membres.

C’est ce qu’a confirmé l’un des producteurs au médium : « Je peux confirmer que Dave Halls a été licencié du tournage de Freedom’s Path en 2019 après qu’un membre d’équipage a subi une blessure mineure et temporaire lorsqu’un coup de feu a été tiré de manière inattendue. ». Puis il ajouta : « Halls a été retiré du plateau immédiatement après le tir du canon à hélice. La production n’a repris le tournage qu’une fois Dave hors site. Un rapport d’incident a été rédigé et déposé à ce moment-là. ».

producteurs de Rouiller on leur a demandé de voir s’ils connaissaient les antécédents de Halls, mais n’a donné aucune réponse à Deadline. De plus, l’acteur Ian A. Hudson laissé des détails révélateurs, comme ça les cameramen avaient une équipe de sécurité, mais les interprètes n’ont pas. Il a également dit qu’il avait peur lorsqu’il utilisait des pistolets et des fusils à blanc, mais ils semblaient « mettre la vie en danger ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂