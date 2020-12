Aevum Ravn X promet de mettre les satellites en orbite en quelques minutes: il est autonome, il décolle des aéroports et la météo n’est pas un problème

SpaceX avec ses fusées réutilisables a capté toute l’attention des médias lors du lancement de satellites en orbite. Cependant, ils ne sont pas les seuls et leur méthode n’est pas la seule à faire cette tâche. Aevum propose quelque chose de différent: utiliser des avions entièrement autonomes capables d’atteindre l’orbite terrestre pour déposer un satellite. Ravn X est son premier modèle, et il a l’air spectaculaire.





Au cours des dernières heures, la société a annoncé l’Aevum Ravn X, son premier drone autonome capable de voler en orbite terrestre basse transportant un satellite ou d’autres objets. La société affirme que vous avez déjà des contrats de plusieurs millions de dollars avec la United States Space Force et lancera bientôt des satellites pour eux.

Aevum Ravn X

180 minutes

L’Aevum Ravn X est un drone d’environ 25 mètres de long et 18 mètres de large. Cela lui donne un poids approximatif de 25 000 kilogrammes. Ce n’est pas électrique ou quoi que ce soit du genre, il fonctionne au carburant de propulsion comme n’importe quel jet actuel. La principale différence est le fait qu’il n’a pas de pilote à l’intérieur, il fonctionne de manière autonome et contrôlé depuis le sol si nécessaire. Une différence majeure avec Virgin Galactic par exemple, qui utilise également des avions pour mettre des satellites en orbite, mais habités.

En raison de sa taille et de ses caractéristiques l’Aevum Ravn X peut décoller et atterrir depuis pratiquement la plupart des aéroports du monde. Il ne nécessite qu’une piste de décollage / atterrissage d’un mile de long. Ceci, et le fait qu’il utilise du carburant de propulsion traditionnel, augmente considérablement sa viabilité. Nous parlons de pouvoir lancer des satellites de n’importe où dans le monde sans avoir besoin d’une rampe de lancement déjà construite. Des plateformes encore plus prometteuses que réalité.

Grâce à sa faisabilité et au fait qu’il ne s’agit pas d’une fusée, Aevum se vante de réduire considérablement les temps de lancement. Alors qu’avant, il fallait des mois, voire des années à l’avance pour un lancement, ils promettent de le faire en quelques minutes. 180 minutes précisément, c’est ce dont ils disent avoir besoin pour les livraisons orbitales.

Un aspect important pour pouvoir promettre des temps aussi bas est les avantages d’un avion à propulsion par rapport à une fusée. En raison de sa forme, il n’est pas autant affecté par les conditions climatiques qu’avec une fusée. Nous avons souvent vu des lancements spatiaux reportés en raison des changements météorologiques. Aevum dit qu’ils peuvent échanger 96% du temps au cours d’une année et avec un minimum de retards.

Aevum explore une méthode sans aucun doute intéressante pour la mise en orbite des satellites et de l’instrumentation. Le décollage et l’atterrissage horizontaux sont une alternative intéressante aux fusées à trajectoire verticale traditionnelles. Une fois qu’il a décollé et atteint une hauteur suffisante, un deuxième étage décolle de Ravn X et achève la dernière partie de la trajectoire pour déposer le satellite en orbite. Actuellement, avec cela, ils disent que 70% du véhicule est réutilisable, ils espèrent augmenter cela à 95%.

Aevum ne peut certainement pas rivaliser en capacité de transport avec les grosses fusées SpaceX telles que le Starship ou même le Falcon 9. Cependant, il peut être une alternative pour les petites entreprises qui souhaitent mettre leurs expériences en orbite sans avoir à attendre un Lancement de SpaceX à associer à d’autres lancements. Quelque chose que RocketLab fait également avec ses fusées.

Via | BusinessWire