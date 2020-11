Aéroports vides, salles pleines: comment nos mouvements ont changé selon Google

Cette deuxième vague d’infections à coronavirus a également entraîné restrictions importantes à la liberté de mouvement des citoyens. Les mesures permettront de ralentir la propagation de la pandémie au sein de la population, mais ont considérablement modifié la manière dont les gens utilisent les espaces qui les entourent: il a pensé à photographier la situation Google, qui a publié il y a quelques jours un rapport sur mouvements d’Italiens sur le territoire national à partir de fin septembre.

Comment les données ont été collectées

La maison Mountain View est un gardien une infinité d’informations sur ses utilisateurs, et ces derniers sont une véritable infinité: quiconque utilise le moteur de recherche Google, les boîtes aux lettres Gmail ou surtout un smartphone Android en Italie fournit à l’entreprise des données précieuses qui peuvent être utilisées à ses fins. Dans le cas présent, Google a utilisé les données de géolocalisation de ses utilisateurs pour suivre leurs mouvements de manière anonyme: les informations qui arrivent en masse sur ses serveurs ont été privées des parties qui pourraient être utilisées pour identifier des individus, et utilisées à des fins statistiques pour comprendre où les Italiens ont déménagé le plus et à quelle fréquence.

Le système est similaire à celui utilisé dans Google Maps pour calculer le trafic sur un itinéraire donné ou le degré d’encombrement des commerces et des transports publics, et dans le cas de l’analyse des mouvements des dernières semaines, il a donné des résultats qui n’étaient pas trop difficiles à prévoir.

Les découvertes de Google

Les seuls domaines où les mouvements sont devenus plus intenses sont ceux Résidentiel, 12% plus populaire que la normale. Pour le reste, les magasins et les destinations étaient pour la plupart désertés temps libre, comme les restaurants, les bars, les musées, les bibliothèques et les cinémas: les mouvements dans ces endroits ont diminué de 53% par rapport à la normale. Un coup similaire, notamment à la suite des mesures de ces dernières semaines, ont subi stations des bus, des trains et des métros, où le surpeuplement a diminué de 43% par rapport à la normale. Les mouvements à épiceries et pharmacies ils ont montré une baisse significative mais mineure – de 36 pour cent – car les produits de première nécessité y sont vendus et n’ont pas été affectés par le décret du Premier ministre qui s’est succédé ces dernières semaines. Les déplacements par rapport à lieux de travail grâce aux entreprises qui ont finalement commencé à adopter des politiques de travail intelligentes, mais seulement de 25%. LA parcs – qui comprennent également des plages, des zones réservées aux chiens, des places et des jardins publics – ont largement résisté: la baisse de 9% rapportée par Google est en fait le résultat de données provenant de régions où ces endroits ont été tour à tour pris d’assaut ou abandonnés.

Les données les plus récentes sont manquantes

Le document analyse également les données collectées à l’intérieur des régions individuelles et de leurs provinces, ces données sont également influencées par deux facteurs. Dans le premier cas, il s’agit du classement de la région en jaune, orange ou rouge donné par le gouvernement, qui a forcé une interruption des mouvements dans certaines zones mais pas dans d’autres; dans le cas des provinces, en revanche, la conformation du territoire doit être considérée, par exemple appartenant à une zone à prédominance rurale ou urbaine. Les données Google en fait ils s’arrêtent le 8 novembre et n’a donc pas pris en considération la subdivision des régions sauf pour seulement 2 jours le week-end dernier, mais bientôt ils pourraient être plus exhaustifs à cet égard.

Informations fondamentales

Des données similaires sont d’ailleurs celles qui, selon de plus en plus d’experts, pourraient être utilisées pour inaugurer une nouvelle phase de lutte contre le coronavirus, dans laquelle de nouvelles flambées sont prévues et éteintes dans l’œuf plutôt que de devoir être traqué a posteriori et chassé frénétiquement. Les géants de la Silicon Valley ont déjà des informations anonymisées mais extrêmement précises sur leurs mains non seulement sur les mouvements, mais sur tous les autres aspects de la vie en ligne de milliards de personnes. Facebook a déjà annoncé qu’il souhaitait exploiter ces informations pour créer un système de prévision des épidémies de Covid-19; cependant, l’espoir des chercheurs et des observateurs est différent: que les informations obtenues par les utilisateurs – au lieu de rester entre les mains de quelques-uns – soient rendu public et devenir un bien commun, pour systématiser la lutte prédictive contre Covid-19 au niveau gouvernemental.