Aerion prépare son prochain supersonique: l’AS3 promet Mach 4 et peut transporter jusqu’à 50 passagers

Aerion est l’une des rares entreprises à parier aujourd’hui sur les avions supersoniques. L’un des plus prometteurs, qui devrait présenter son premier avion plus tard cette année. Pendant ce temps, ils travaillent déjà sur le prochain supersonique, capable de atteindre Mach 4 et transporter jusqu’à 50 passagers à l’intérieur.





La société a présenté les premiers détails de son deuxième avion supersonique, le futur AS3. C’est un avion qui devrait atteindre des vitesses de Mach 4 (entre 4 700 km / h et 5 900 km / h environ), entrant ainsi dans la catégorie des avions supersoniques. L’avion, cependant, nous ne le verrons pas se réaliser avant la fin de cette décennie, comme ils l’expliquent.

À la fin de cette année, ils devraient enfin présenter l’AS2, son premier avion de passagers à atteindre Mach 1,4. L’avion entrera en production en 2023 si tout se passe comme prévu, avec l’espoir qu’il sera disponible pour les vols commerciaux dans la seconde moitié de la décennie.

L’AS3 pour sa part s’appuiera largement sur l’AS2ainsi que les progrès réalisés par l’entreprise en collaboration avec le Langley Research Center de la NASA. Les deux entités ont un accord de partenariat pour explorer les vols entre Mach 3 et Mach 5. En principe et en tenant compte du fait qu’il s’agira d’une deuxième itération, on espère que son évolution et son développement seront plus rapides.

Objectif de l’avion? Aerion promet des vols plus rapides vers n’importe où dans le monde. Environ trois heures pour traverser l’océan Pacifique, de Los Angeles à Tokyo. Mais pour l’instant, ce n’est que le prochain produit de la feuille de route d’Aerion, qui doit d’abord faire de l’AS2 une réalité. Il a le soutien de Boeing pour cela et a déjà des commandes d’entreprises privées.

Dépasser le Concorde

Celui qui semble être l’objectif de toutes les entreprises aérospatiales développant un supersonique. Le mythique Concorde a cessé ses activités en 2003, étant le seul avion commercial supersonique. Il a cessé de fonctionner en raison de la consommation importante qu’il entraînait et du problème environnemental posé par les avions supersoniques. Des défis que les nouvelles entreprises auront du mal à surmonter.

Outre Aerion, une autre startup qui promet à cet égard est Boom, qui a déjà présenté son prototype. Virgin Galactic a également présenté un design, même s’il reste encore un long chemin à parcourir avant de le voir se réaliser. Enfin, la NASA a l’un des designs les plus étranges de tous.

