Adult Swim Gifts Us Rick et Morty Bande-annonce de la saison 5 et date de sortie

La comédie animée indéniablement Ricktastic, lauréate d’un Emmy Rick et Morty revient avec la saison 5 le dimanche 20 juin.

Créé et produit par Dan Harmon (Communauté) et Justin Roiland (Opposés solaires), Rick et Morty voit le scientifique de génie et grand-père sociopathe Rick Sanchez (exprimé par Roiland) entraîner son petit-fils maladroit et nerveux, Morty (également exprimé par Roiland – je sais, n’est-ce pas génial?) dans des aventures dangereuses et hors de ce monde. Lorsqu’ils ne rencontrent pas de réalités alternatives, dérangeant l’univers et s’ébattant sur des escapades intergalactiques, Rick et Morty retournent à une vie «normale» avec maman Beth (exprimée par Sarah Chalke), papa Jerry (exprimée par Chris Parnell) et sa sœur Summer (exprimé par Spencer Grammer).

Pour commémorer le retour de Rick et Morty, Adult Swim a désigné une fête multivers qui sera célébrée le 20 juin et qui sera désormais connue sous le nom de «Rick and Morty Day». Le jour de la sortie, les fans auront droit à «une mégadose d’accès et de contenu de toutes choses Rick et Morty »– y compris des images des coulisses, des aperçus et quelques surprises spéciales – qui seront partagées sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que la première de la saison 5 se déroule dans le monde entier.

Le calendrier complet des dates de première Rick et Morty peut être trouvé dans la bande-annonce officielle de la saison 5. Découvrez-le ci-dessous!