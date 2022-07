Adult Swim dévoile un teaser pour la saison 2 de Primal

Spear et Fang sont de retour, et cette fois les enjeux sont encore plus élevés dans la prochaine saison de Primitif. La série animée pour adultes à succès inattendue de Genndy Tartakovsky a pris d’assaut le monde lors de sa première en octobre 2019. Maintenant, après ce qui semble être des éternités, les fans ont enfin une date de sortie grâce au teaser publié par Adult Swim.

Primal, lauréat d’un Emmy Award, revient pour une nouvelle saison qui mène Spear et Fang dans des aventures plus grandes et plus brutales que jamais. La saison 2 de Primal sera diffusée le 21 juillet à minuit [adult swim]. Le lendemain sur HBO Max.

Primitif est les aventures de l’homme des cavernes Spear et de son compagnon dinosaure Fang alors que les deux se fraient un chemin à travers la survie de tout ce que leur monde ancien et extraterrestre leur lance. Le spectacle est presque complètement silencieux, ne comportant aucun dialogue en dehors des événements du dernier épisode de la première saison. Spear et Fang communiquent par des gestes, des regards, des grognements et des grognements afin de trouver un terrain d’entente et de la compagnie.

La première saison s’est terminée en novembre 2020 avec un épisode intitulé « Slave of the Scorpion ». Deux personnes rencontrent une femme qui semble être une esclave en fuite. La femme se présente comme Mira, qui forme un lien avec les deux bien qu’elle parle une langue étrangère. L’épisode se termine avec la reprise de Mira par ses oppresseurs, un scorpion décorant leurs voiles. Spear prononce son premier mot, le nom de Mira, avant que l’épisode ne passe au noir.

Hors de la nature, mais pas hors de danger…

D’après les brefs clips de ce teaser, la saison 2 semble offrir un regard intérieur sur le culte même qui a pris Mira. Divers clips mettant en vedette Spear et Fang se déroulent sur ou à proximité de l’océan. Un clip montre Spear combattant des guerriers sur un bateau, un autre montre Spear chevauchant le dos d’une grande tortue, un autre montre Fang nageant pour sa vie hors des mâchoires d’un énorme requin ! Les deux peuvent même être vus sur un petit radeau ! C’est une bonne hypothèse que cela pourrait être le début de la série, les deux poursuivant le même bateau qui a pris Mira.

Un autre sujet de discussion du teaser concerne les nouveaux ennemis auxquels Spear et Fang sont confrontés. Qu’est-ce que beaucoup de ces nouveaux rivaux ont en commun? Non seulement beaucoup d’entre eux sont humains, mais beaucoup sont nettement plus avancés que nous ne l’avons vu auparavant ! Dans la saison 1, d’autres humains que nos héros ont croisés avec des cultes primitifs impliqués, des singes et d’autres hommes des cavernes. Mira était le premier regard de Spear au-delà de l’âge de pierre. Mais maintenant, c’est comme si le public avait avancé dans le temps avec Spear et Fang, et avec ces nouveaux ennemis viennent des armes et des moyens de défense plus avancés. Nous voyons cela dans un plan de la bande-annonce avec Spear couvert de flèches.

Un autre cliché, et peut-être le plus inquiétant, est celui d’un géant à cornes sur un trône. Les fans voudront jeter un second regard sur « Slave of the Scorpion ». Après avoir aidé les deux à dîner, Mira raconte l’histoire de sa capture à Spear. Alors que le dialogue est dans un langage fictif, Mira accompagne son histoire de dessins dans la terre. L’un des dessins représente une figure humanoïde massive avec des cornes. Il est probablement prudent de supposer que la figure dans le dessin est la même que celle à laquelle Spear sera confrontée dans la saison 2.

Que ces prédictions deviennent réalité ou non, une chose est sûre à supposer. Si la saison 2 de Primitif est quelque chose comme la saison 1, ce sera une course folle qui ravira et horrifiera également les nouveaux arrivants et les fans. Saison 1 de Primitif est disponible sur Hulu et HBO Max. La saison 2 sera diffusée le 21 juillet sur Adult Swim et sera disponible sur HBO Max le lendemain !