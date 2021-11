Adult Swim confirme une troisième saison pour « Tuca et Bertie »

2020 a été une année au cours de laquelle Netflix a surpris ses abonnés avec un grand nombre d’annulations, notamment dans le cas de certaines de ses productions les plus acclamées. L’une des personnes concernées s’est avérée être la comédie d’animation irrévérencieuse « Tuca et Bertie », qui en était à peine à sa première saison.

Cependant, le bloc d’animation pour adultes Adult Swim allait bientôt entamer des négociations pour donner à cette série une nouvelle opportunité sous leur signal, en attendant de grosses surprises pour les fans de ce couple hilarant d’oiseaux anthropomorphes.

Après avoir diffusé le dernier épisode de la deuxième saison, lors de la « Watch Party » organisée par Adult Swim lors de son festival cette année, il a été confirmé (via ComicBook.com) que « Tuca and Bertie » aura une troisième saison, notant un fenêtre de lancement possible dans le courant de 2022.

Créé par l’illustratrice américaine Lisa Hanawalt, « Tuca et Bertie » se concentre sur l’amitié de deux oiseaux dans la trentaine qui résident dans le même bâtiment. Alors que Tuca (Tiffany Haddish) est un toucan insouciant qui ne cesse de penser aux conséquences de ce qu’ils font, Bertie (Ali Wong) est une grive peu sûre d’elle-même, mais avec de grandes aspirations.

Actuellement, la première saison de « Tuca et Bertie » est disponible en Amérique latine via le catalogue Netflix. Ses nouveaux épisodes, pour le moment, ne sont disponibles que sur le site officiel de Adult Swim avec un abonnement à un système de câble aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas surprenant qu’ils soient bientôt diffusés en streaming.