Adult Love : est-ce une histoire basée sur un livre ?

Adult Love est le nouveau film à sensation de Netflix avec une histoire sombre pleine de rebondissements surprenants… est-il basé sur un livre ? La réponse!

©IMDBAmour adulte

Amour adulte est une histoire complexe qui raconte les détails du couple composé de Christian et Leonora, qui sont, apparemment, dans un moment heureux dans le lien qui les unit car il y a peu de temps, leur fils a été déclaré en bonne santé après une longue période de maladie . Pourtant, les choses vont changer pour ces personnes qui ne s’attendent pas à ce que l’avenir leur réserve dans le film sorti par Netflix.

Bientôt Léonore découvre que son mari pourrait avoir une liaison avec un collègue, puis une série d’événements malheureux pousseront ces personnes à la limite, Christian essayant de tuer sa femme parce qu’elle a menacé de lui enlever leur fils et de le dénoncer pour des escroqueries aux finances auxquelles il avait participé pour payer les soins médicaux de Johan.

Ce qui est certain, c’est que Amour adulte continue avec les surprises lorsque Christian pousse enfin ses actions à la limite et prend une vie, mais pas de la manière qu’il attendait, donnant à sa femme une seconde chance de repenser le lien qu’ils ont et quelle action ils devraient prendre s’ils veulent continuer à être mari et femme, quelque chose que Leonore veut au moins.

Où Adult Love a-t-il été inspiré ?

Amour adulte C’est actuellement l’un des films à sensation dans Netflix et beaucoup se demandent où il a puisé l’inspiration pour une histoire aussi sombre avec des rebondissements qui surprennent le spectateur et la transforment en un contenu vraiment intéressant. La vérité est que ce n’est pas un « histoire vraie » mais c’est un produit de l’imagination de deux auteurs.

Le film de Netflix Il est basé sur la publication intitulée « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » écrit par anna ekbergqui est en fait le pseudonyme du duo d’écrivains Anders Ronnow Klarlund et Jacob Weinreich qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années, moment où ils se sont rendus compte qu’ils avaient trop de choses en commun concernant leurs expériences de vie ainsi que dans la manière de raconter une histoire.

Les auteurs de Amour adulte Ils sont d’origine danoise. Anders Ronnow Klarlund a auparavant travaillé comme producteur et scénariste tout en Jacob Weinreich Il vit à Copenhague et a écrit plus de 25 livres pour enfants et adolescents, des scénarios, des drames radiophoniques, des podcasts et des romans. La plume de ces hommes est le secret du film réalisé par Barbara Topsøe-Rothenborg et créée en Netflix.

