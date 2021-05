Adrien Brody rejoint la troisième saison de « Succession »

La troisième saison du drame satirique de HBO « Succession » comportera un ajout passionnant en ajoutant le lauréat d’un Oscar Adrien Brody à son casting. Créée par Jesse Armstrong, la série raconte la vie de la famille dysfonctionnelle Roy, qui se trouve dans une lutte de pouvoir constante pour contrôler Waystar RoyCo, un conglomérat de médias de divertissement fondé par Logan Roy, le patriarche de la famille.

« Succession » connaît un grand succès parmi la critique, réussissant à être le récipiendaire de deux Emmy Awards sur les sept nominations reçues en 2020, avec Adam MCKay et Will Ferrell en tant que producteurs exécutifs et une distribution exceptionnelle qui comprend Jeremy Strong, Matthew Macfadyen, Sarah Snook, Kieran Culkin, NIcholas Braun et Alan Ruck.

Selon Deadline, Adrien Brody rejoint la série en tant que guest star en tant que Josh Aaronson, qui jouera un rôle majeur dans la nouvelle saison de la série en tant qu’activiste milliardaire et investisseur dans Waystar RoyCo.

Brody, qui a remporté l’Oscar du «meilleur acteur» sous la direction de Roman Polanski dans «The Pianist», a une carrière d’acteur exceptionnelle dans diverses productions cinématographiques et télévisuelles, mettant en évidence son travail avec Wes Anderson dans «The Darjeeling Limited» ou «The Grand Budapest Hotel », ainsi que ses apparitions dans« Midnight in Paris »ou« The Village », de M. Night Shyamalan.

Jusqu’à présent, la première de la troisième saison de « Succession » a été interrompue indéfiniment en raison des conditions de la pandémie, et jusqu’à présent HBO n’a pas confirmé quand elle pourrait revenir à la télévision, bien que la participation d’Alexander Skarsgard ait également été annoncée dans le nouveaux épisodes.