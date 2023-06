Adresses Miranda Cosgrove d’iCarly "Creddie" Romance: "C’était vraiment bien" Les voir "Être ensemble"

iCarly étoile Miranda Cosgrove a partagé ses réflexions sur Carly et Freddie rendant leur relation officielle après des années à laisser les fans se demander si oui ou non le couple se réunirait un jour. Dans la saison 3 de la série de relance Paramount +, Carly et Freddie se confessent enfin leurs sentiments l’un pour l’autre et rendent public leur relation, ce que Cosgrove ne pourrait pas être plus heureux de voir.







Cosgrove a déclaré à ET : « Ça faisait vraiment du bien de voir Carly et Freddie ensemble. Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit : « Seize ans, ça se passe enfin ». C’était donc un peu sous pression parce que Nathan et moi Je voulais vraiment m’assurer qu’il soit livré parce que les gens ont attendu si longtemps. Mais ce fut un grand soulagement lorsque l’épisode est sorti et il semble que les gens l’ont vraiment apprécié, donc c’était génial.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cosgrove (qui est également producteur exécutif de la série) a noté que le baiser partagé par Carly et Freddie ne figurait pas dans le scénario original et avait en fait été improvisé.

« Quand on fait iCarly, les scénaristes sont toujours sur le plateau et ils viennent et ils lancent des idées et nous ferons des choses différentes presque à chaque prise. Ce n’est donc pas de la pure improvisation parce que les scénaristes proposent des idées différentes et nous les lancent, mais cela nous garde sur nos gardes et c’est vraiment amusant de filmer de cette façon.Et nous ne savons jamais ce qui va se terminer dans la coupe finale, donc la toute dernière prise de la scène avec Carly et Freddie professant enfin leur amour l’un à l’autre. La toute dernière prise a fini par être celle qui s’est retrouvée dans la série – et c’était la seule prise où Freddie fait ‘5, 4, 3…’ et Carly l’embrasse. »

CONNEXES: Jennette McCurdy s’ouvre sur l’amitié de Miranda Cosgrove, iCarly Revival







Miranda Cosgrove a déclaré : « Ça a du sens » qu’une romance « Creddie » se produise maintenant

Paramount+

Cosgrove a déclaré que la romance du couple valait vraiment la peine d’attendre en disant:

« Je pense que cela a du sens pour Carly et Freddie parce que, dans la série originale, Freddie a le béguin ou aime Carly depuis le tout début. Et même s’il est son meilleur ami et que Carly l’aime en retour, elle ne voit pas vraiment lui de cette façon. Et on a l’impression que tout au long de la série, c’était juste le mauvais moment, comme Carly aimait Freddie et Freddie est marié, ou Freddie aimait Carly et Carly ne le voit pas de cette façon. jamais parfait. C’était vraiment comme si c’était le moment où ils étaient tous les deux au bon endroit dans leur vie et pouvaient enfin y aller.

Cosgrove a déclaré plus tard qu’elle et ses camarades de casting « se sentent tellement chanceux que nous ayons pu revivre cette expérience ensemble ».

Elle a poursuivi en disant: « Ils sont comme ma famille. Ils sont comme deux de mes amis les plus proches. Donc, pour revivre la même chose, mais en tant qu’adultes et que les gens regardent à nouveau la série, je l’apprécie tellement. Les fans sont restés fidèles à cette émission depuis si longtemps. Et oui, c’est juste que ça a été une expérience formidable tout au long de ma vie.

Elle a ajouté : « On ne sait jamais où la vie va vous mener. Je me vois bien jouer Carly tant que les gens aiment regarder la reprise, mais je ne veux pas non plus prolonger notre accueil et j’ai l’impression que les gens ont été si gentils à ce sujet et j’ai vraiment bien répondu, donc je veux m’assurer que nous ne le faisons pas trop longtemps, mais nous avons terminé sur une note parfaite. »