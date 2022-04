Adresses de Tom Hiddleston apparaissant dans Thor: Love and Thunder

Dans les premiers instants de Avengers : guerre à l’infini, il semblait que le temps de Tom Hiddleston dans le MCU était terminé alors que Loki a finalement rencontré sa fin aux mains de Thanos. Quelques années plus tard, l’avenir de Loki semble à nouveau étrangement brillant pour un dieu mort. Avec l’incarnation précédente de Loki s’échappant de la garde à vue Avengers : Fin de partie pour se retrouver pris dans les événements de sa propre série télévisée, il y a maintenant une question de savoir si Loki fera une apparition dans les futurs films Marvel maintenant une version de lui est bien vivante. Avec Doctor Strange dans le multivers de la foliey compris de nombreux camées inopinés, et Thor : Amour et tonnerre arrivant cet été, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Loki pourrait être vu dans l’un de ces films.

Cependant, Tom Hiddleston est un habitué du traitement des questions sur les films Marvel, et lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une apparition dans l’un de ces films, il avait à peu près la réponse parfaite. Il a déclaré à Total Film :

Bien sûr, Andrew Garfield a vraiment établi une nouvelle barre lorsqu’il s’agit de nier toute implication dans les projets Marvel, tout en affirmant catégoriquement qu’il n’était pas dans Spider-Man : Pas de retour à la maison même une semaine après la sortie du film. Il semble que Hiddleston vient de réussir à inventer une nouvelle citation qui pourra être reprise dans les futures interviews de Marvel.

Bien que Tom Hiddleston ne dévoile peut-être rien sur l’avenir de Loki dans les films de Marvel, nous savons déjà avec certitude que le dieu de la malice reviendra dans une deuxième saison de l’émission Disney + Loki. Après avoir été initialement prévu pour être une série limitée, la révélation très subtile a été faite à la toute fin de la saison 1 avec une petite note à l’écran annonçant le retour de Loki. Bien sûr, la série elle-même s’est terminée sur le cliffhanger de Loki et Sylvie ayant réussi à changer la réalité et permettant apparemment à Kang The Conqueror d’entrer dans le monde, il y a donc beaucoup de questions auxquelles il faut répondre dans la nouvelle série.

Interrogé sur Loki et sa deuxième saison, Hiddleston a déclaré:

« [Playing Loki] est une source de surprise et de délice éternelle, tout le voyage. C’est absolument une partie de ma vie maintenant, et ça le sera toujours. Vous savez, tout à l’heure dans la salle de bain, quelqu’un est entré et a dit : « Loki ! » Et j’ai dit, [indicates to himself] ‘À M.’ Et ils sont allés, ‘Désolé. Ouais.’ Mais c’est ce que les gens voient. Que puis-je dire ? Ça continue à m’exciter et à me challenger… A la fin de la saison 1, l’histoire n’est pas finie. Je pense que c’est très clair. Loki est presque plus instable, et aussi turbulent, passionné et chaotique qu’il ne l’a jamais été. Et peut-être qu’une partie de cela doit être résolue. Il y a des choses à déballer. »