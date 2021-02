Adoptez-moi la mise à jour du nouvel an lunaire 2021 – Animaux et détails

C’est une nouvelle année pour Roblox, et avec lui un tout nouveau Adopte moi Mise à jour 2021: l’événement du Nouvel An lunaire! La Adopte moi L’équipe célèbre à nouveau le Nouvel An chinois, et nous sommes tous invités à participer aux festivités. Il y a quatre nouveaux animaux de compagnie, de nouvelles voitures et jouets et une toute nouvelle maison lunaire.

Animaux du Nouvel An lunaire

L’événement du Nouvel An lunaire a ajouté quatre nouveaux familiers au total: le Lion Gardien et le Buffle. Cependant, il existe trois variantes du Ox, chacune avec une chance différente d’obtenir via une Ox Box. Découvrez plus de détails ci-dessous.

Lion gardien

Le Lion Gardien est le seul animal de cette liste qui ne peut pas être acheté avec des Bucks en jeu. Au contraire, le Lion Gardien coûte 500 Robux. Cet animal est disponible en permanence dans le Adopte moi boutique.

Boîte à bœufs – 3 variantes de bœufs

La boîte à bœufs est une nouvelle fonctionnalité de « caisse à butin » dans la mise à jour du Nouvel An lunaire. Pour chaque Ox Box que vous achetez, vous recevrez un animal Buffle. Cependant, il existe trois variantes du boeuf, chacune plus rare que la précédente. Chaque Ox Box coûte 350 dollars.

Voici un aperçu des trois variantes Ox, ainsi que de leurs taux de chute.

Buffle en métal

Image à venir.

Il y a un 1 chance sur 10 d’obtenir un bœuf en métal à partir d’une boîte à bœufs.

Buffle lunaire

Image à venir.

Les joueurs ont un 3 chances sur 10 d’obtenir un boeuf lunaire dans une boîte à bœufs.

Bœuf

Le moins rare du groupe, les joueurs ont un Chance de 6 sur 10 d’obtenir le familier Ox dans une boîte à bœufs.

Voitures et jouets du Nouvel An lunaire

Voici un aperçu de toutes les voitures et jouets actuellement disponibles dans la mise à jour du Nouvel An lunaire. Tous ces nouveaux objets peuvent être achetés sur le stand lunaire, accessible en un clic sur le bouton de votre écran, ou à l’entrée de l’île d’adoption.

Muscle Car lunaire

Cette toute nouvelle Lunar Muscle Car coûte 2000 dollars.

Poussette Palanquin

Pour 800 dollars, tu peux te promener Adopte moi avec cette toute nouvelle poussette Palanquin.

Pogo lunaire

Faites le tour du monde avec ce Lunar Pogo pour seulement 400 dollars.

Hochet lunaire

Un jouet amusant pour tout le monde, le hochet lunaire coûte 150 dollars.

Tangerine à mâcher

Prenez une délicieuse collation avec le Tangerine Chew, l’article le moins cher du Nouvel An lunaire à 100 dollars.

Maison du Nouvel An lunaire

Une toute nouvelle maison a été ajoutée à Adopter Moi, bien nommée la maison lunaire. Il est disponible pour 2000 dollars. De plus, des meubles sur le thème du Nouvel An lunaire ont également été ajoutés pour encore plus de décoration à la maison.

Et c’est tout le nouveau Adopte moi contenu de l’événement du Nouvel An lunaire 2021! Nous continuerons de mettre à jour cette page au fur et à mesure que d’autres informations seront révélées.

