Adopt Me Winter Holiday Update 2020 – Animaux et détails

La mise à jour Adopt Me Winter Holiday est enfin disponible dans le jeu. J’espère que vous avez économisé du Robux, car il y a un tout nouvel animal de compagnie à durée limitée que vous ne voudrez pas manquer. Il y a six nouveaux animaux de compagnie festifs, quatre nouveaux mini-jeux, beaucoup de pain d’épice à gagner et des bonhommes de neige fondus qui ont besoin de votre aide! Nous aurons tout ce contenu détaillé sur cette page ci-dessous.

Informations sur la date de sortie

La mise à jour Adopt Me Winter Holiday a été publiée le 15 décembre et a été mise en ligne à 8 heures du matin. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir tout ce qui est disponible lors de cet ajout festif du jeu.

pain d’épice

Le pain d’épice est la nouvelle monnaie festive que vous voudrez commencer immédiatement à économiser. Tous les nouveaux animaux de compagnie et accessoires de fête coûtent énormément de pain d’épice. Heureusement, il existe des moyens faciles de collecter du pain d’épice sur Adoption Island, et de nombreux mini-jeux à compléter qui vous permettront de gagner du pain d’épice rapidement.

Laissez cette page ouverte, car nous aurons bientôt un guide pour vous aider à collecter le pain d’épice le plus rapidement possible!

Animaux légendaires

Fureur de givre

Le Frost Fury est le seul animal de cette liste que vous ne pouvez pas acheter avec Gingerbread. Au lieu de cela, le Frost Fury coûte 800 Robux. Agissez vite, car Frost Fury n’est disponible que jusqu’au 19 janvier!

Chouette des neiges

L’animal le plus cher de cette liste, le Snow Owl vous coûtera 10000 pain d’épice. Mieux vaut commencer à épargner!

Animaux de compagnie d’hiver

Yéti

Ce Yeti flou et abominable coûte 6000 pain d’épice à débloquer.

Lynx

L’adorable petit Lynx vous coûtera 4000 pain d’épice pour appeler le vôtre.

Bœuf musqué

Le bœuf musqué adorablement féroce est à un prix raisonnable à 3500 pain d’épice.

Bonhomme de neige

En venant chez l’animal le moins cher pour l’événement des vacances d’hiver, le bonhomme de neige coûte 2000 pain d’épice.

Accessoires pour animaux

À l’intérieur du château de glace, vous pouvez également acheter des accessoires pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux de compagnie à un coût beaucoup moins cher que les nouveaux animaux de compagnie festifs. Vous verrez ces six objets en premier lorsque vous entrerez dans le château de glace.

Voici un aperçu de chaque accessoire et jouet pour animal de compagnie, ainsi que du coût en pain d’épice pour chacun.

Jouet à mâcher pour le petit-déjeuner des fêtes – 400 pain d’épices

– 400 pain d’épices Jouet à mâcher de canne à sucre – 240 Pain d’épices

– 240 Pain d’épices Disque de menthe poivrée – 120 pain d’épices

– 120 pain d’épices Ailes de glace – 2000 pains d’épices

– 2000 pains d’épices Boucles d’oreilles de glace – 1 200 pain d’épices

– 1 200 pain d’épices Couronne de glace – 1 200 pain d’épices

Nouveaux mini-jeux

Il y a quatre nouveaux mini-jeux de vacances d’hiver que vous trouverez dispersés sur l’île d’Adoption. Nous mettrons bientôt à jour cette page avec des détails sur tous les mini-jeux, alors laissez cette page ouverte!