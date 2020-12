Adonis Bosso se révèle sexuellement fluide, crédite Slick Wood

Adonis Bosso est sexuellement fluide. (Instagram / Getty)

Le mannequin Adonis Bosso a déclaré qu’il était sexuellement fluide, attribuant à son ex-petite amie Slick Woods de l’avoir aidé à se familiariser avec sa sexualité.

Parler à La Coupe, Adonis a déclaré qu’être avec Slick, qui était «si ouvert avec elle-même», l’aidait à devenir «plus à l’aise d’être là où je suis, sans nécessairement avoir à ressentir le besoin de répondre à qui que ce soit».

Il choisit de ne pas utiliser d’étiquette spécifique pour sa sexualité, affirmant qu’il n’y croit pas nécessairement. Cependant, il a précisé: «J’ai l’impression que je pourrais tomber amoureux de n’importe qui, quel que soit son sexe, son orientation ou quoi que ce soit. J’ai l’impression que l’amour est de l’énergie.

Né en Côte d’Ivoire, Adonis est fier de son héritage africain et ivoirien, et a reconnu les défis culturels liés au fait de sortir comme queer.

«Il y a encore des gens à la maison qui me regardent, c’est encore nouveau pour eux», dit-il. «Mais je n’ai pas peur.»

Adonis et Slick étaient ensemble de 2015 à 2018. Avant leur relation, Slick sortait principalement avec des femmes.

Décrivant sa sexualité à Elle, dit-elle: «Avec la sexualité, quand on est une personnalité publique, il faut choisir un camp, noir ou blanc. Mais je suis gris.

Après sa séparation avec Adonis, Slick a découvert qu’elle était enceinte.

Elle est entrée en travail alors qu’elle était mannequin dans le défilé de la Fashion Week de New York Savage X Fenty de Rihanna, et le couple a maintenant un fils appelé Saphir.

Adonis a révélé qu’en se rendant à l’hôpital, il a suivi les instructions d’Erykah Badu, la doula de Slick.

En plus du mannequinat, Adonis fait également de la musique R&B alternative, et certaines de ses chansons récentes racontent et déplorent leur rupture.

Un morceau récent, «No More», comprend les paroles: «Je ne veux plus me battre. Je dois juste comprendre. Si je veux même rester, si nous choisissons de résoudre le problème, dites-moi que ce ne sera pas la même chose.

La vidéo musicale animée comprend une version super-héros de Slick Woods en tant que personnage principal et intérêt amoureux. Adonis a dit iD c’était un cadeau pour Saphir.

«Il n’a pas l’occasion de voir maman et papa ensemble très souvent et je voulais qu’il ait ça sous quelque forme que ce soit», dit-il. « Un moyen pour lui de savoir que quoi qu’il arrive, ses deux parents sont des super-héros et ils seront toujours là pour le protéger. »