Adolfo ‘Shabba Doo’ Quiñones meurt, Breakin ‘& Breakin’ 2: l’étoile Boogaloo électrique avait 65 ans

Adolfo Quinones, le breakdancer de renommée mondiale et Roder’ La star la plus connue sous son surnom de Shabba Doo, est malheureusement décédée à l’âge de 65 ans. La nouvelle a été annoncée par sa famille juste un jour après que Quiñones a posté une photo de lui-même au lit, révélant qu’il se sentait un peu paresseux. de son rhume, mais avait rapporté négatif pour Covid-19. Une cause de décès n’a pas été confirmée, mais les enquêteurs affirment qu’un colocataire a trouvé le danseur inconscient mercredi soir avant qu’il ne soit déclaré mort plus tard.

Dans un post Instagram, la soeur de Quiñones, Fawn, s’adresse au décès de son frère en écrivant: « Je t’aime spécial K mon grand frère Shabba Doo Ozone. Mon cœur est brisé, nous nous ressemblons et dansons TEL QUE MON CŒUR WIULL NE SERA JAMAIS LE MÊME QUE CELA FAIT! «

Né à Chicago en 1955, Quiñones était membre du groupe de danse The Original Lockers aux côtés de Fred « Rerun » Berry, Don « Campbellock » Campbell et Toni Basil au milieu des années 1970. Cela a conduit Quiñones à apporter ses mouvements de danse à la télévision et au cinéma pour des apparitions spéciales, y compris un rôle dans Que ce passe-t-il! en 1976.

Dans les années suivantes, il apparaîtra également sur d’autres émissions populaires comme Miami Vice, Marié avec des enfants, et Le Super Mario Bros.. Quiñones est également apparu dans des films tels que Xanadu, Tango & Cash, Frontière d’acier, et Lambada. Le danseur serait également présenté dans le clip de Lionel Richie pour « All Night Long », servant également de chorégraphe de danse pour le projet. En tant que chorégraphe, Quiñones a également travaillé avec d’autres grands noms comme Madonna, Chaka Khan et Luther Vandross.

Le rôle le plus connu de Quiñones était peut-être celui d’Ozone dans le film de danse de 1984 Roder’. Dans le film, qui mettait également en vedette Lucinda Dickey et Michael « Boogaloo Shrimp » Chambers, Quiñones joue un instructeur qui forme une troupe de danse avec un danseur de rue (Chambers) et un danseur en herbe (Dickey). Le film a été un succès au box-office et est devenu un classique culte au cours des décennies qui ont suivi sa sortie originale.

Toujours en 1984, Quiñones a repris le rôle d’Ozone pour la suite Breakin ‘2: Boogaloo électrique. Cette fois, les danseurs doivent travailler ensemble pour arrêter la démolition d’un centre de loisirs communautaire local par un promoteur qui souhaite le remplacer par un centre commercial. La suite n’a pas été aussi fructueuse financièrement, bien qu’elle ait réussi à se faire connaître et à obtenir un score de 3 étoiles de Roger Ebert. Une autre suite, Rappin ‘, a été libéré en 1985, bien que Quiñones ne soit pas revenu dans la troisième tranche.

Quiñones s’est marié deux fois dans sa vie, ce qui comprend des mariages avec Gwendolyn Powell entre 1979-1982 et Lela Rochon entre 1982-1987. Le défunt danseur et les survivants de l’acteur comprennent un fils et une fille, et nos pensées vont à eux et au reste des amis et de la famille de Shabba en cette période difficile. Il n’y en aura jamais d’autre comme Shabba Doo, et bien qu’il ne soit plus parmi nous, son héritage gardera sa mémoire vivante. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: Avis de décès