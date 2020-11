Adolescent non binaire brûlé et maltraité lors d’une thérapie de conversion musulmane

L’adolescent a été contraint de subir des exorcismes répétés de la part de chefs religieux. (Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty)

Un adolescent pansexuel non binaire a décrit comment ils ont été brûlés, abusés psychologiquement et ont dit qu’être gay était pire que le viol pendant la thérapie de conversion imposée par leurs parents musulmans.

L’histoire d’Iani fait partie d’une série sur la thérapie de conversion à Singapour publiée par la marque homosexuelle Heckin ‘Unicorn.

Alors que la thérapie de conversion religieuse est souvent considérée et rapportée comme une pratique chrétienne, l’expérience de l’adolescent de Singapour met en lumière les expériences similaires des musulmans homosexuels.

Tout au long de leur enfance, Iani a eu une relation étroite avec leurs parents, mais tout a changé lorsqu’ils ont été présentés comme homosexuels.

La famille élargie d’Iani a commencé à organiser pour eux de suivre une thérapie de conversion, et un jour leur oncle, un Ustaz [male Islamic religious teacher], sont venus chez eux.

Leur oncle a commencé à crier et à essayer de communier avec un «mauvais esprit», mais il est vite devenu clair que «l’esprit» auquel il parlait était Iani. Après leur avoir posé une série de questions, il a déclaré qu’ils étaient «possédés».

L’esprit maléfique, ou djinn, avait besoin d’être expulsé de son corps pour qu’Iani devienne «normal», a-t-il dit.

Bien que la session bizarre ait été difficile et bouleversante, Iani n’était pas préparée à ce qui allait arriver. Leur oncle est revenu une semaine plus tard pour effectuer un exorcisme, ou ruqyah.

Il a forcé Iani à réciter des versets du Coran, tout en les fouettant avec une canne. Leur corps a été drapé d’une couverture avant le fouet, pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de marques visibles. Puis, obligeant Iani à se mettre à terre, l’oncle a tenu un briquet sous leurs pieds, brûlant l’adolescent pour «jeter les djinns» alors qu’ils criaient de douleur.

Les parents d’Iani ont continué à organiser des exorcismes et leur santé mentale s’est détériorée. Arrivant au point de rupture, leurs parents ont invité un Ustaz à les retenir et à les «traiter» avec un autre exorcisme, au lieu de chercher une aide professionnelle.

Un jour, leur père les a forcés à regarder un documentaire sur l’histoire de Lut, souvent cité par les musulmans pour insister sur le fait qu’être LGBT + est une erreur. L’adolescent, un survivant d’abus sexuels pendant l’enfance, a déclaré à son père que l’histoire mettait également en garde contre le viol.

Leur père a déclaré: «Le viol est partout, mais être gay ne l’est pas. C’est pourquoi être gay sera toujours le plus grand péché.

Finalement, Iani est tombée dans une crise de santé mentale et a été hospitalisée à l’Institut de santé mentale (IMH) pour un traitement d’urgence d’une crise psychotique.

Maintenant plus âgée, Iani est sans surprise toujours non binaire et toujours pansexuelle, mais elles sont obligées de vivre avec les répercussions sur la santé mentale des abus qu’elles subissent chaque jour.

Bien que la thérapie de conversion en Islam ne soit pas si connue, ses idées fondamentales sont presque identiques à la thérapie de conversion chrétienne; qu’être LGBT + est contre nature et faux, et que l’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent être modifiées par des pratiques religieuses.

Heckin ‘Unicorn partage des histoires de thérapie de conversion à Singapour car là-bas, comme au Royaume-Uni, la pratique horrible est toujours parfaitement légale.

La société demande une interdiction totale de la pratique et de la publicité de la thérapie de conversion à Singapour.