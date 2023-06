Adobe sait déjà comment faire payer les entreprises pour leur IA : offrez-leur une assistance contre d’éventuelles poursuites en matière de droit d’auteur

Abercrombie&Fitch - AWAY TONIGHT Homme Eau de Toilette 100 ml

INSPIRATIONA l'image d'un groupe d’amis qui s’échappent de leur routine et se retrouvent dans une oasis urbaine, les parfums AWAY d’Abercrombie&Fitch nous invitent à faire une pause, à vivre le moment présent. A mesure qu’ils s’arrêtent de faire, ils apprennent à être, tout simplement. L'histoire se poursuit au cœur de la nuit avec AWAY TONIGHT. Ils savent que la vie est une question de partage. Peu importe de quoi la nuit sera faite, ce qui compte, c'est d'être ensemble… et ils le seront - Ensemble ce soir.FRAGRANCEA la tombée de la nuit, la fraîcheur se fait ressentir. AWAY TONIGHT pour Homme incarne ce moment avec son parfum frais et boisé. Ses ingrédients, tous issus de sources durables, forment une composition unique. En tête, la fraîcheur domine avec la pétillance de la Bergamote, l'éclat du Pamplemousse et la vigueur de Poivres rose et noir. En cœur, les notes terreuses du Vétiver recyclé s'allie à celles de Carottes et de Géranium pour définir une sensualité masculine joyeuse. Le sillage se conclut sur un accord boisé, vigoureux : Bois de Santal intense, Patchouli mystique et Bois de Cèdre durable.FLACONLes flacons d’AWAY TONIGHT reflètent le passage du jour à la nuit, lorsque les lignes commencent à s'estomper. Un logo en relief et un capuchon vaporisateur réhaussé d'un anneau pivotant de couleur argent ornent fièrement le flacon bleu nuit masculin d’AWAY TONIGHT. Ainsi se perpétue l'héritage de la célèbre marque lifestyle Abercrombie&Fitch, qui ne fait aucun compromis en matière de qualité. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, il s’inscrit pleinement dans une démarche d'éco-responsabilité.