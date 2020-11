Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK: Téléchargez et débloquez les fonctionnalités maintenant !!

Qu’est-ce que Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK?

Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK est un fabricant très connu d’outils d’édition et de création. Nous connaissions tous Adobe Photoshop et Adobe Player. Ses produits ont toujours été pris en compte et sa popularité est donc pleinement prise en compte.

Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK est une autre des réalisations d’Adobe. C’est principalement un outil de retouche photo. Contrairement à Adobe Photoshop qui se réserve la possibilité de créer quelque chose à partir de rien, Adobe Lightroom consiste peut-être plus à recréer un produit déjà existant.

L’application dispose de toutes les applications d’édition de base telles que l’amélioration des couleurs, le recadrage et la modulation de la tonalité, comme toute autre application de retouche photo. Outre ces fonctionnalités de base, l’application Adobe Lightroom héberge également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, ce qui la rend plus excellente. Ces outils complémentaires permettent de réaliser une photographie ordinaire, extraordinaire à travers la vision de l’utilisateur via l’application.

Caractéristiques d’Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK!

Modération des couleurs L’une des caractéristiques les plus distinctes d’une photographie est son aspect couleur. Alors que les couleurs vives peuvent sembler un peu dehors, les couleurs douces dégagent une ambiance silencieuse et solitaire. Pour présenter une image dans l’intensité voulue, obtenir la bonne couleur est une tâche énorme. Cependant, lors de la prise de photos, nous sommes souvent incapables de contrôler cet aspect car il dépend de divers facteurs, notamment l’éclairage, l’ombre et l’angle. Ces facteurs sont atténués grâce à l’outil de modération des couleurs d’Adobe Lightroom.

Préréglages disponibles C’est une autre fonctionnalité fascinante d’Adobe Lightroom. Il est livré avec des préréglages déjà présents. Ces cadeaux aident à la coordination des couleurs des photographies. Et donc, ils doivent être appliqués avant de prendre une photo. Ceux-ci aident à ajuster le cadre de couleur et relient le toucher approprié à vos clics. Plusieurs formats sont préexistants dans l’application, cependant, au cas où vous ne seriez pas satisfait de l’un ou l’autre, vous pouvez ensuite utiliser les outils fournis dans la barre latérale pour le modifier un peu.

Aide au didacticiel Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK est livré avec cette fonction rare dans les applications mobiles de fournir un didacticiel. Fondamentalement, chaque fois que vous vous aventurez dans l'utilisation d'une fonctionnalité, une fenêtre contextuelle vous explique la fonction de l'outil que vous êtes sur le point d'utiliser et les effets possibles qu'il aura sur votre image. Il s'agit d'un processus utile et simple pour anticiper un effet particulier sans avoir à l'essayer pour connaître ses résultats.

Retirer et remplacer Souvent, nous prenons une superbe photo mais il y a cet élément qui gâche tout l’effet de la photo. Bien qu’il soit possible de sélectionner une autre photo qui n’a pas cet effet ruineux, cela vous prive toujours de l’opportunité d’avoir la photo parfaite. Adobe Lightroom est venu à la rescousse de cet éternel problème. Bien que des fonctions élevées telles que la suppression d’une section particulière et sa fusion avec des images disponibles ne soient que des outils haut de gamme tels qu’Adobe Photoshop, Adobe Lightroom fournit également cette fonctionnalité dans ses limites limitées de caméra de téléphone.

Fonction AI Si vous êtes fan d'arts martiaux, vous apprécierez peut-être celui-ci. Adobe Lightroom est fourni avec Adobe Sensei – une fonctionnalité qui permet une reconnaissance intelligente des photos et les organise en conséquence. La fonction Thihandyul évite aux utilisateurs d'avoir à assembler leurs photos et ils peuvent simplement taper l'étiquette requise pour accéder à toutes les photos de la catégorie. Par exemple, si vous tapez «arbres», toutes les photos comportant des arbres seront affichées. Cet outil est également utile pour la reconnaissance faciale.

Comment télécharger l’application?

Accédez aux paramètres de votre appareil Android. Cliquez sur Paramètres. Dans Paramètres, vous trouverez un menu récapitulatif. Trouvez l’option pour accéder à des applications tierces et activez-la. Téléchargez Adobe Lightroom v.6.0 MOD APK à partir de ce lien. Cliquez sur installer une fois qu’il a été téléchargé. Appuyez sur «Terminé» une fois le processus d’installation terminé.

