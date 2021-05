Adobe lance des mises à jour pour les outils audio-vidéo, Audition fonctionne désormais en natif sur Apple M1

19 mai 2021 18:35:27 IST

Adobe a publié des mises à jour pour ses outils audio et vidéo, en se concentrant sur sa station de travail audio Audition. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que ces nouvelles mises à jour contribueraient à améliorer la collaboration, à améliorer les flux de travail et à augmenter les performances. Une partie de cette mise à jour d’Adobe est l’ajout d’Audition sur Apple M1, de sorte que le logiciel audio fonctionnera désormais en mode natif sur l’appareil Apple. Avec l’aide des dernières mises à jour introduites, Audition proposera l’enregistrement et le mixage de contenu audio de haute qualité, y compris des podcasts, des émissions, la conception sonore et la restauration audio.

Audition et le logiciel de montage audio-vidéo d’Adobe Premiere Pro disposent désormais de la fonction Loudness Meter. La mise à jour fournira une surveillance de l’intensité sonore pour le contenu multimédia en continu, la diffusion et le podcast. La fonction Loudness Meter dispose également d’un système de support spécifique à la région – tandis que ATSC est pour la région américaine, EBU est pour l’Europe. Il existe également une compatibilité avec les destinations de streaming audio-vidéo en ligne populaires telles que Spotify, Apple Podcasts, Netflix et YouTube.

Enfin, Adobe a introduit la fonction Strip Silence, qui permettra aux utilisateurs d’Audition de supprimer des parties d’un clip audio qui sont silencieuses ou inactives. La fonction Strip Silence garantit également que lors de la suppression de ces bits, la synchronisation n’est pas perdue dans l’audio multipiste. Selon le communiqué de presse, cette fonctionnalité aidera à nettoyer les parties inutiles des enregistrements vocaux et des interviews. Strip Silence peut vous aider à préparer des montages multipistes pour des documentaires ou des podcasts.

Outre les mises à jour Audition, Adobe propose également des améliorations sur Windows pour Canon XF HEVC et la prise en charge de la technologie d’affichage DirectX12.

Parallèlement à ces nombreuses mises à jour pour Audition, la société de logiciels américaine travaille également sur les dégradés de texte, les couleurs d’étiquette et l’amélioration du découpage des légendes.

.

