Adobe Flash ne fonctionnera plus à partir de janvier: quels changements pour les utilisateurs

Adobe Flash est sur le point de quitter définitivement le monde d’Internet après l’avoir révolutionné au début des années 2000. Cette fois, c’est définitif: à partir de l’année prochaine le logiciel, qui a depuis longtemps disparu de la plupart des sites Web et des produits technologiques , il n’aura même plus de support de la société de production Adobe, qui a supervisé son développement au cours des 15 dernières années.

La société l’a communiqué au cours des dernières heures, en publiant la dernière mise à jour du plugin qui rendra le contenu Flash jouable pendant quelques semaines dans les navigateurs Internet: la mise à jour qui vient d’être publiée sera la dernière. À compter du 31 décembre, Adobe interrompra complètement la prise en charge de Flash, tandis que empêchera la reproduction de son contenu à partir du 12 janvier 2021.

La nouvelle était attendue depuis longtemps, et pour être précis depuis au moins 3 ans: déjà en juillet 2017 en fait, Adobe avait anticipé ses projets de retrait du célèbre logiciel, avec une fin de vie qui coïnciderait avec la fin de 2020. Les raisons sont claires depuis: Adobe Flash, après avoir remodelé le visage de millions de pages web introduire des animations et du contenu dynamique là où il y avait auparavant au plus des gifs et des images statiques, c’était devenu obsolète. Inapte à la transition vers les appareils mobiles qui a été le principal moteur d’Internet depuis l’avènement de l’iPhone, Flash a d’abord été snobé par Apple puis par un nombre croissant de développeurs extérieurs et d’entreprises technologiques.

Au fil des ans, les contenus Web développés avec les technologies Flash sont devenir de moins en moins, également grâce au fait que la plateforme s’est terminée plusieurs fois sous l’attaque de hackers et les attaquants qui ont réussi à l’utiliser pour pénétrer les appareils qui l’utilisaient. Pour ces raisons, avant même l’annonce d’Adobe en 2017, les navigateurs les plus populaires avaient commencé à bloquer la lecture automatique du contenu Flash, mais en donnant aux utilisateurs la possibilité de les activer sur demande. Trois ans après l’annonce de la retraite de Flash, même les sites les plus lents à se renouveler ont eu le temps de passer à des technologies plus récentes: pour la plupart des utilisateurs, bref, la disparition de Flash sera essentiellement indolore.