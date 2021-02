Adobe facilite l’édition multi-personnes dans Photoshop, les projets Illustrator avec une nouvelle fonctionnalité

12 févr.2021 19:28:01 IST

Adobe a mis à jour ses applications Creative Cloud Photoshop, Illustrator et Fresco pour permettre à plusieurs personnes de travailler plus facilement sur le même fichier. Les trois applications recevront une nouvelle fonctionnalité appelée «inviter à modifier» qui permettra aux utilisateurs de saisir l’adresse e-mail d’un collaborateur pour leur envoyer l’accès au fichier sur lequel vous avez travaillé. Cette nouvelle fonctionnalité permettra une édition asynchrone (c’est-à-dire non simultanée) entre les collaborateurs sur des appareils tels que iPad, ordinateur de bureau et iPhone. La fonctionnalité a également des limites, dans lesquelles les collaborateurs ne pourront pas travailler sur le fichier en direct avec d’autres utilisateurs, mais pourront ouvrir le travail pour apporter des modifications pour eux-mêmes, l’enregistrer et synchroniser les modifications avec le fichier cloud.

Dans le cas où l’utilisateur est déjà en train de modifier le fichier, la personne aura le choix de faire une copie ou d’attendre que l’éditeur ait terminé le travail.

La nouvelle fonctionnalité Adobe fonctionnera avec les fichiers .AI et .PSD enregistrés dans le cloud d’Adobe et les documents cloud partagés sont accessibles sur assets.adobe.com et l’application Creative Cloud Desktop.

La nouvelle fonctionnalité viendra également avec le support de l’historique des versions, dans lequel les utilisateurs pourront inverser le cours au cas où le collaborateur gâcherait quelque chose.

Adobe développait cette fonctionnalité en octobre 2020 et intégrait systématiquement davantage de fonctionnalités de collaboration dans le service Creative Cloud, chargé de lier sa suite d’applications, de rendre la plate-forme fiable et rapide, afin que les équipes puissent compter sur elle pour se déplacer. leurs documents.

.

