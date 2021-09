Adieu séries comme Grey’s Anatomy : le public préfère désormais les séries courtes

Nous vivons actuellement au milieu de l’ère des services de streaming, où nous avons plusieurs titres de films et de télévision pour notre divertissement, dans le confort de notre foyer. Un récent sondage de Divulgacher a révélé que le public préfère regarder des séries courtes plutôt que celles comportant de nombreuses saisons. Y a-t-il une raison particulière ?

Un symptôme de notre présent semble être de voir tout ce que nous pouvons dans les plus brefs délais, que ce soit en raison de problèmes de temps ou du besoin quotidien d’entrer sur les réseaux sociaux et de découvrir un détail qui gâche notre après-midi. Il ne semble donc pas important de dormir moins d’heures ou d’attendre un certain temps pour la première d’un contenu et de le voir « avant tout le monde ».

Ceci est connu comme binge-watching, terme inventé aux États-Unis par Netflix pour désigner les marathons de séries de manière excessive ou compulsive. Bien que cela ait attiré l’attention depuis les années 90 avec les ventes de saisons au format DVD, dans la deuxième décennie du 21e siècle, cela a explosé avec l’apparition des plateformes et nous sommes pratiquement tous tombés dans ce piège.

Série comme L’anatomie de Grey ou La loi et l’ordre Ce sont des cas exceptionnels et qui dans les normes d’aujourd’hui auraient moins de chance de survivre aussi longtemps, quelle que soit leur qualité, puisque le spectateur cherche à commencer et à finir dans le temps dont il dispose. Du côté des films, il se passe quelque chose de similaire, où l’appel passe plus par sa durée et moins par qui agit ou qui le dirige.







C’est un moment de l’histoire où les téléspectateurs veulent passer leur temps d’une certaine manière, et les grandes entreprises le savent. C’est pour cette raison que des plateformes comme Netflix, qui connaissent bien leurs abonnés, ont tendance à couper les épisodes de la série, ce que l’on peut remarquer avec Le vol d’argent, qui en Espagne via Cadena 3, chaque épisode durait plus d’une heure et en streaming, il s’est avéré être 40 minutes ou moins.