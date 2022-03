Adieu Netflix : Disney+ a éliminé toute existence de la plateforme dans la série Marvel

Disney+

Ce qui se disait avant que la série n’atteigne Disney + est devenu officiel et Netflix n’apparaît plus dans la série qu’il avait réalisée. Regardez les captures!

© GettyAdieu Netflix : Disney+ a éliminé toute existence de la plateforme dans la série Marvel.

Début 2019, le service de streaming Netflix a annoncé que toutes ses séries de merveille ils ont été annulés et il n’y avait aucune possibilité de reprise. Les raisons étaient que la plate-forme n’allait pas avoir lieu dans l’accord imminent qui était sur le point d’être conclu : L’achat de Fox par Disney. Le point positif c’est qu’aujourd’hui on retrouve les spectacles dans Disney+où ils viennent d’avoir un changement qui reflète une nouvelle ère dans l’entreprise.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et Les défenseurs ce sont les programmes que Marvel Television et la plate-forme ont créés ensemble, mais après la dissolution du studio, il n’était pas prévu de poursuivre les projets. Ces spectacles se sont poursuivis au sein du catalogue, mais fin 2021 Netflix a perdu les droits et à la mi-février, il a été annoncé que les titres allaient être complètement retirés, pour être intégrés à la bibliothèque de Disney+.

+Netflix n’existe plus dans la série Marvel

Le 16 mars, tous les spectacles sont arrivés à Disney+ aux États-Unis, avec quelques doutes en raison du niveau de violence manifesté et de la non-tolérance de l’entreprise à cet égard. Ce qui a le plus attiré l’attention des téléspectateurs, c’est qu’ils l’ont fait avec le changement important qui le logo Netflix et son accueil classique lors de la lecture de certains contenus ont été supprimés des génériques.

Certains utilisateurs de Reddit Ils ont rapporté sur le réseau social que la légende classique « A Netflix Original Series » a été complètement effacée, précisant que le streaming n’a plus aucune influence sur ces productions. Bien que ce soit une décision qui semble évidente dans l’aperçu, il est étrange qu’ils décident de supprimer tout type de relation avec la plateforme, étant donné que la plateforme était répertoriée en tant que producteur exécutif, ainsi que son principal distributeur.

Pour le moment, c’est le seul changement qui a été officialisé et jusqu’à présent il n’y a pas de censure, ce qui était la plus grande crainte des fans lorsque Disney avait une position familière. Comme les fans le savent, cox charlieinterprète de Casse-couapparaît dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et récemment un redémarrage du personnage a été annoncé pour être intégré dans le Univers cinématographique Marvel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂