Adieu Lucifer : la série Netflix qui reste la plus regardée aux Etats-Unis selon Nielsen

© NetflixAu revoir Lucifer : la série Netflix qui reste la plus regardée aux Etats-Unis selon Nielsen.

Le compteur d’audience Nielsen a publié un nouveau rapport, comme chaque semaine, dans lequel ils révèlent ce qui a été le plus choisi par le public nord-américain qui regarde la télévision et les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Hulu TV. Ces données arrivent avec près d’un mois de retard par rapport à leur date d’origine, car les plateformes susmentionnées ne révèlent généralement pas leurs chiffres réels.

Septembre s’annonçait comme un grand mois pour Netflix, puisque nous avions en avance les lancements de nouvelles saisons de trois de ses grandes productions. La maison du papier, Lucifer et Éducation sexuelle Ils sont revenus avec de nouveaux épisodes, mais ils ont été largement dépassés par un char coréen dont personne n’a tenu compte : Le jeu du calmar.

+ Le Netflix US le plus regardé selon Nielsen

Selon le nouveau rapport de Nielsen, Le jeu du calmar a été consolidé comme le streaming le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 27 septembre au 3 octobre avec 3 260 millions de minutes jouées. Dans le rapport précédent, il était également en tête du classement, mais il l’a fait avec 1 190 millions de minutes, en référence claire au fait qu’il n’a pas cessé de croître.

L’impact du drame originaire de Corée du Sud est unique en ce sens a été ajoutée au catalogue de la plateforme le 17 septembre et plus d’un mois plus tard, elle continue d’être la série la plus regardée au monde. Au total, 142 millions de foyers ont regardé au moins deux minutes d’un chapitre, dépassant les 82 millions qu’il avait obtenus Bridgerton plus tôt cette année.

La deuxième place est pour Messe de minuit avec 1 171 millions de minutes et ferme le podium Choses à nettoyer avec 850 millions de minutes. Le reste du Top 10 est complété par Cocomelon (635 millions), NCIS (560 M), Lucifer (536 millions), Le grand salon britannique de la pâtisserie (534 millions), Esprits criminels (515 millions), Éducation sexuelle (469 millions) et le coupable (469 millions).

