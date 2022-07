Adieu les petits mobiles : c’est ainsi que le marché a évolué ces 10 dernières années

C’est ainsi que les petits terminaux ont évolué au cours des 10 dernières années.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement de tendance sur le marché du mobile, car nous sommes passés de petits appareils qui tiennent parfaitement dans une poche à grands terminaux avec écrans supérieurs à 6 pouces.

En ce sens, le média spécialisé GSMArena a voulu faire un retour en arrière pour évaluer la situation actuelle des petits smartphones et a publié un rapport qui montre comment le petit marché mobile a changé au cours des 10 dernières années.

Chaque année qui passe, les petits mobiles sont de moins en moins « petits »

Pour mener à bien cette étude, les gars de GSMArena ont sélectionné les plus petits téléphones des marques les plus populaires et ont analysé une série de paramètres tels que taille, largeur, épaisseur ou poids de l’écran pour vérifier leur évolution depuis 2012.

En premier lieu, comme vous pouvez le voir dans le graphique que nous vous laissons en dessous de ces lignes, les fabricants de smartphones ont été augmenté la taille de l’écran de ses terminaux plus petits au cours des 10 dernières années d’environ deux pouces. Ainsi, par exemple, en 2012, le plus petit mobile Samsung avait un écran de moins de 3 pouces et maintenant le modèle plus restreint en taille a un écran de plus de 6 pouces.

Cela s’est également traduit par une modification du format d’image des petits terminaux, puisque les fabricants ils ont éliminé les lunettes et ont rendu les téléphones plus grands. Ainsi, les petits smartphones ont abandonné le format classique 16:9 au profit de d’autres plus allongés comme 19.5:9.

Le fait de fabriquer des terminaux de plus en plus hauts a fait que les petits smartphones n’ont pas trop augmenté en largeurpuisqu’en 2012 le plus petit Xiaomi avait une largeur de 62 millimètres et actuellement son modèle le plus compact a une largeur de 70 millimètres.

Quelque chose dans lequel les petits mobiles se sont améliorés est que ils maigrissentpuisque, à ce jour, aucun des petits smartphones des grandes marques fait plus de 9 millimètres d’épaisseur et en 2012 presque tous dépassaient 10 millimètres.

Un autre aspect qui a changé dans les petits terminaux est leur poids, car en augmentant la taille de l’écran ils sont aussi plus lourds. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le graphique que nous vous laissons sous ces lignes, le plus petit mobile Samsung en 2012 il pesait environ 100 grammes et maintenant, le même appareil de la firme coréenne pèse environ 160 grammes.

En analysant ces données, il semble assez clair qu’à chaque année qui passe, les petits mobiles deviennent moins « petits » et si vous voulez un smartphone de moins de 6 pouces la seule alternative que vous avez sur le marché est Applepuisque la firme de Cupertino a dans son catalogue deux smartphones de ces dimensions : l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂