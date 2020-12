Adieu les ongles et les perceuses lors de la peinture

Un article édité sur le site Entrain cela montre que le temps de percer le mur pour accrocher des images et d’autres objectifs est révolu. Donc quand il s’agit de décoration, pas de prises.

N’oubliez pas, au passage, que de nombreux appartements loués ne permettent pas ces changements de structures. Il y a même des endroits à l’intérieur des maisons qui ne peuvent tout simplement pas être spoliés.

Cependant, il existe des moyens d’échapper à ce problème et de créer un look encore plus moderne pour les pièces – sans avoir à endommager la peinture ou le papier peint. Voir les astuces:

ruban adhésif

L’une des options les plus explorées comme alternative aux trous est le ruban en mousse double face. Il peut être utilisé pour fixer des cadres et des objets qui ne sont pas trop lourds. Même dans ce cas, une recommandation importante est d’appuyer l’objet contre le mur pendant environ une minute pour assurer une bonne fixation.

Crochets et crochets adhésifs

Connaissez-vous ces crochets et crochets adhésifs qui sont généralement appliqués comme cintres sur les murs? Grâce à leur créativité, ils peuvent gagner de nouvelles utilisations, servant également à réparer leurs images à tout moment. Cependant, il convient de noter qu’ils ne supportent pas beaucoup de poids et vous devez tester pour vous assurer qu’ils ne tombent pas.

Tables prises en charge

Êtes-vous fatigué des images accrochées au mur depuis toujours? Une bonne option pour redécorer la maison et resignifier les environs, avec une empreinte moins classique et plus funky, est de les retirer des supports et de les placer sur le sol ou les meubles, créant des chevauchements. Pas de perçage à travers le mur!

Étagères

Il y a de fortes chances qu’il reste de l’espace sur les étagères de votre maison. Pourquoi ne pas en profiter pour décorer le lieu avec l’une des photos qui prendraient place sur les murs, sans rien percer? Le conseil est pour n’importe quelle pièce de la résidence et fonctionne très bien dans la composition des environnements modernes.

Cadres de corde à linge

Une autre astuce qui est très populaire est de créer une corde à linge avec les cadres ou les images qui iraient à l’intérieur des cadres. En plus de ne pas avoir à percer un mur pour l’assembler, il est possible de le mouler comme vous le souhaitez, au fur et à mesure que vous l’accrocher au meuble.

Panneau perforé

Le panneau perforé est cette peinture murale pleine de trous dans laquelle il est possible de placer des crochets pour accrocher des objets. Si vous en avez déjà un dans votre maison, il peut être judicieux de l’utiliser pour placer les images dans la décoration de la pièce.

Mur de liège

Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la décoration, un bon conseil est de se passer de teinture et de remplir tout le mur de liège. En plus de pouvoir percer la matière à volonté, d’accrocher ce que vous voulez, l’environnement aura un look plus moderne. Cela peut également être une excellente idée pour la composition du bureau.