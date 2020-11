Adieu les emblématiques W12 et V8. Bentley passe à 100% électrique d’ici 2030

Après l’annonce que la marque britannique du groupe Volkswagen pourrait devenir dépendante d’Audi, pour profiter de la technologie développée par le second, voilà, voilà, c’est Bentley lui-même d’annoncer un changement de cap important: en 2030 , le fabricant de Crewe aura achevé sa transformation en une marque 100% électrique.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un changement de paradigme, Bentley se prépare, dans les 10 prochaines années, à abandonner les moteurs à blocs exclusivement thermiques, sans pour autant renoncer à son positionnement de marque de sport de luxe.

Ainsi et selon la nouvelle stratégie « Beyond 100 », l’objectif de Bentley est d’atteindre 2026, avec tous ses moteurs bénéficiant d’un certain type d’électrification, qu’il s’agisse de systèmes hybrides rechargeables, ou PHEV, comme déjà disponible dans le SUV hybride Bentayga, soit grâce à des systèmes de propulsion 100% électriques avec batteries.

Bentley EXP 100 GT Concept

D’ailleurs, un an plus tôt, soit en 2025, la marque Crewe espère lancer son premier modèle 100% électrique sur le marché. Proposition dont de nombreux détails ne sont pas encore connus, bien que tout indique qu’elle repose sur la même plate-forme J1 utilisée par Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

LIRE TROP

Pour profiter de la technologie. Diess veut mettre Bentley sous le commandement d’Audi

Quant aux versions hybrides rechargeables et bien que l’objectif soit d’avoir tous les modèles Bentley avec une version de ce type, en 2026, le constructeur britannique espère pouvoir présenter des nouveautés dans ce domaine, dès l’année prochaine. Les rumeurs suggèrent que la première proposition du genre à arriver est la Bentley Flying Spur Hybrid, avec un système de propulsion identique à celui proposé dans la Porsche Panamera E-Hybrid.

Bentley Bacalar

Quant au deuxième modèle à recevoir un moteur PHEV, il devrait s’agir de la Continental GT, permettant ainsi à la marque de créer une nouvelle proposition d’accès à la gamme.

La fin des V8 et W12 statutaires

Malheureusement et avec ce virage vers l’électrification, les damnés semblent être ceux qui ont longtemps été les emblématiques moteurs V8 et W12 du constructeur Crewe. Quelque chose qui, semble-t-il, devrait se produire avant 2030, même si, jusque-là, ils peuvent subir une forme d’hybridation.

Bentley Flying Spur

Cependant, et même pour des raisons d’émissions, ce type de moteur à essence semble avoir la fin décrétée, ce qui aura pour seul aspect positif, la valorisation que ces moteurs promettent d’enregistrer, dans un avenir pas trop lointain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂