Adieu le stockage gratuit illimité de Google Photos: à partir de juin 2021, il sera temps de payer en cas de dépassement de 15 Go

Google vient d’annoncer que le plan de stockage gratuit illimité de Google Photos dit au revoir. Depuis juin 2021, tout ce que nous téléversons sur notre compte Google comptera dans le cadre des 15 Go gratuits que Google donne avec un compte Gmail. Lorsque vous les surmonterez, vous devrez payer.

L’autre partie de l’actualité est que tout le contenu que nous téléchargeons jusque-là ne comptera pas comme faisant partie de ce stockage de 15 Go. En d’autres termes, tout le contenu que nous avons stocké jusqu’à présent avec l’option « Haute qualité » continuera d’être disponible pour toujours dans Google Photos via notre compte Google. Selon Google, « ce changement nous permet également de suivre le rythme de la demande croissante de stockage ».

Au revoir à cinq ans qui ont changé la façon dont nous gérons nos photos

Google a lancé un stockage illimité dans le cloud avec Google+, mais ce n’est qu’en 2015 qu’il a lancé son plan illimité gratuit « Haute qualité » actuel, dont les petits caractères sont que les photos et les vidéos ont été compressées par rapport au plan « Qualité » Original », dont le contenu occupait une partie du quota de 15 Go. Contrairement à Google+, Google Photos a permis de stocker des images de haute qualité malgré la compression, puisque sa résolution maximale est de 16 mégapixels, ce qui était largement suffisant jusqu’à récemment dans le monde mobile. La résolution maximale pour la vidéo est de 1080p.

Depuis, tout a changé pour des millions de personnes sur iOS et Android, qui ont complètement négligé quoi faire de leurs photoss, parce que Google Photos les a gérés de la manière la plus transparente et la plus pratique possible, avec de grands ajouts d’intelligence artificielle et avec une recherche très puissante. Par exemple, Google affirme que plus de 28 000 millions de photos et de vidéos sont téléchargées sur les services chaque semaine.

Seulement Il y a un type d’utilisateur que cette mesure n’affectera pas: celui avec un Google Pixel de 1 à 5. Les photos téléchargées en « haute qualité » à partir de ces appareils ne compteront toujours pas pour les 15 Go, après avoir perdu du Google Pixel 3 la possibilité de télécharger les photos en « qualité d’origine » et sans occuper une partie du quota.

Google estime qu’à compter du 1er juin 2021, plus de 80% des personnes pourront continuer à utiliser leur compte pendant trois ans sans payer, car il ne dépasse pas 15 Go. Pour de nombreux autres utilisateurs qui ont déjà un compte presque complet pour l’utiliser pour Gmail ou Drive, cette mesure Google changera tout à partir du premier jour. La société garantit que, jusqu’au moment où le changement entrera en vigueur, aucune action ne devra être entreprise.